Mosolyát mindenki a szívében őrzi: sokk és könnyek a 20 éves játékvezető, Georgina tragikus elvesztése után

Nincsenek szavak a fájdalomra: Laczkó Georgina Pest megyei játékvezető múlt héten egy szörnyű autóbalesetben életét vesztette. A mindig mosolygós, kedves Geo-tól - ahogy a barátai hívták - megható módon búcsúztak.

Georgina múlt héten egy szörnyű autóbalesetben vesztette életét. Az autó amiben utazott Nagykáta és Tápióbicske között megcsúszott és frontálisan ütközött a szemből érkező kocsival. Összesen heten sérültek meg. A Blikk értesülései szerint az ügyben halált okozó közúti baleset okozása vétségének gyanúja miatt indult nyomozás, ismeretlen tettes ellen.

A Laczkó családot mélyen megrázták a történtek, Georgina testvére, Laczkó Milán megtörten nyilatkozott a Blikknek.

„Nagyon nehéz bármit mondani, ezt nem lehet fölfogni. Sokan mondják, légy erős, tarts ki, jobb lesz, de ezt most nem tudom elképzelni. A szüleim teljesen összetörtek, és én is. Borzasztóan nehéz lesz őt eltemetni. Édesanyámék még be tudtak hozzá menni a kórházba, de valójában már csak a többi sérültért tudtunk imádkozni. A húgomnál az ütközés után szinte azonnal beállt az agyhalál, gyakorlatilag a baleset pillanatában elvesztettük (...) Sosem okozott csalódást senkinek. Amit eltervezett, mindig megvalósította, így volt ez a játékvezetéssel is. Már országos küldéseket kapott, legutóbb Kaposváron volt utánpótlásmeccsen, hét végén pedig Szegedre ment volna” – mondta.

Georgina sportcsaládba született,

bátyja, Milán a Ceglédi VSE futballistája, unokatestvére, Gergő pedig az Aranyszarvas SE-ben játszik. Édesapja, Zoltán Pest megye egyik legrutinosabb játékvezetője. A fiatal lány maga is a futball szerelmese volt: 2014 és 2017 között a Ceglédi Vasutas színeiben szerepelt az országos leány utánpótlás-bajnokságokban, később pedig édesapja nyomdokaiba lépve a játékvezetést választotta és labdarúgó- és futsalbíróként is tevékenykedett Pest megyében.

„Ilyen lelki teherrel, egy ekkora traumával a hétköznapi élet is nehéz. Szerda délután óta felnőtté váltak a fiataljaink. Köszönöm nekik, hogy egyáltalán vállalták a mai mérkőzést. Kerestük az öltözőben a két társunkat, hiányoznak, de ők legalább idővel közöttünk lehetnek. A mindig mosolygós, mindenkivel kedves Geo már csak fentről szoríthat értünk, vigyáz a gyermekkori barátaira, mindig emlékezni fogunk rád, legyen békés az álmod” – írták hétvégén az Aranyszarvas SE Labdarúgó Szakosztály közösségi oldalán, Georgina kislányként itt futballozott.

Volt klubja múlt pénteken megemlékezést tartott a tiszteletére, amelyen több százan vettek részt, emellett

a hétvégi Pest megyei futballmérkőzések mindegyike gyászszünettel kezdődött.

„Egészen felfoghatatlan számunkra is ez a tragédia. Az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnökség tagjai, az igazgatóság munkatársai, a szakbizottságok tagjai és a megyében működő játékvezetők mély részvéttel osztoznak a gyászoló család fájdalmában. Geo emlékét mindörökre megőrizzük. Az MLSZ Pest megyei igazgatósága saját halottjának tekinti a fiatal játékvezetőt” – mondta a hirado.hu-nak Benkő Tamás igazgató.

A temetés időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.