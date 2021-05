Győrfi Pál időjósnak állt a közmédiánál

Megosztás Tweet



Ezúttal nem a stúdió nyújtotta technikának köszönhetően jelent meg Győrfi Pál a közmédia időjárás-jelentésében hétfőn, hanem hús-vér valójában. A rendkívüli apropót a mentők napja szolgáltatta, amelyet 1887 óta május 10-én ünneplünk.





Csak jó hírekkel szolgált Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a közmédia hétfői időjárás-jelentésében, hiszen sok napsütésről és csapadékmentes időről számolt be Molnár Csilla segédletével.

Persze, ha már csúcstechnikás stúdióban voltak, virtuálisan befutott egy mentőautó is. A napsütést formázó torta azonban nagyon is valóságos volt, amellyel Tóth Tamás meteorológus lepte meg a szóvivőt. A közmédia ezzel is háláját fejezte ki, hogy a mentőszolgálat bajtársaira esőben, hóban, fagyban, szélben, kánikulában és a nap 24 órájában lehet számítani.

Május 10-e a mentők napja Magyarországon annak emlékére, hogy 1887-ben ekkor alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. De ezen a napon ünnepeljük a madarak és fák napját is, amelyről igazán látványos módon emlékezett meg a közmédia: Molnár Csilla egy madarakkal teli erdőből köszöntötte a nézőket.

