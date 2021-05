Eredményes a hazai járványkezelés: háromszor annyian gyógyultak meg, mint amennyi az aktív fertőzött

Megosztás Tweet



Egyre kedvezőbb a járványügyi helyzet Magyarországon – mondta az országos tiszti főorvos, Müller Cecília, és hozzátette: a gyógyultak száma háromszor annyi, mint az aktív fertőzötteké, amely azt bizonyítja, hogy eredményes a hazai járványkezelés. Hangsúlyozta, hogy a járványt csak a közösségi immunitás elérésével lehet legyőzni, amelyhez az kell, hogy a bizonytalanok is beoltassák magukat – közölte az M1 Híradója.

Az oltásszervezési csoportok az adminisztráción kívül egyebek mellett a teszteléseket, a vakcinák elosztását és a praxisokba, oltópontokra szállítását is irányítják. Cegléden is hónapok óta működik ilyen csoport. Segítségükkel a Pest megyei átoltottság az ország élvonalába tartozik, a regisztrálók 82 százalékát már beoltották.

„Azt látjuk, hogy ahogy megérkezik az oltóanyag, néhány órán belül az oltópontokon van, háziorvosoknál van. Azt is látjuk, hogy jó az együttműködés a háziorvosokkal és az oltópontokkal. A járási hivatalok onnan kezdve, hogy a rendkívüli jogrendet kihirdettük, a védelmi bizottságok létrejöttétől kezdve, egészen az oltóanyagok elosztásáig kiválóan szervezték meg ezt a feladatot” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyarország továbbra is a második a lakosságarányos átoltottságban az Európai Unió tagországai között.

Itthon az emberek csaknem 44 százalékát már beoltott. Reggelig mintegy 4 306 000-en kapták meg a vakcina első dózisát, több mint 2,5 millióan közülük pedig a másodikat is.

És a további oltásokra szánt vakcina is biztosított. Például Baranya megyében is több ezer embernek elég oltóanyag van. Hétfő reggel Pécsen megkapták azt a kétféle oltóanyagot – köztük az egydózisú vakcinát – is a háziorvosok, amellyel szerdától oltanak.



Ütemezetten haladnak Győrben is az oltásokkal. Csaknem nyolcszáz embert – köztük fiatalokat és onkológiai kezelés alatt álló betegeket – is beoltottak hétfőn két oltóponton. „Első oltást ma az onkológiai betegek kapják meg, hiszen az ő oltásuk különösen fontos a számunkra. A kezelés, a kemoterápiás kezelés közé kell ezt beilleszteni, úgyhogy előjegyzés alapján jönnek a betegek” – jelentette ki Szegedi Márta oltópontvezető.

A miskolci tapasztalatok is azt mutatják, hogy egyre kevesebben vannak, akik még mindig válogatnak az oltóanyagok között. Az oltásra regisztráltak többsége felkészülten érkezik a megadott vagy pedig a kiválasztott időpontra.

„Részben második körös oltásokat végzünk Pfizer vakcinával, részben pedig első körös oltásokat azon személyek esetében, akik az időpontfoglaló rendszerben foglaltak időpontot az oltópontra. Nekik Szputnyik vakcinát, AstraZeneca vakcinát, illetve Sinopharm vakcinát biztosítunk” – tájékoztatott Molnár Márta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház intézeti higiénés főorvosa.

„A gyógyultak száma már háromszorosa az aktív fertőzöttekének, ebből pedig az látszik, hogy eredményes a hazai járványkezelés” – közölte Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos ugyanakkor figyelmeztetett:

a járványt csak a közösségi immunitás elérésével lehet legyőzni, amihez az kell, hogy a bizonytalanok is beoltassák magukat.

Nagyon sokan oltakoztak már Magyarországon is és a világban is. Sok-sok százmillió ember beoltása megtörtént a különböző vakcinákkal, és ezek teszik lehetővé a járvány lezárását – mondta a tiszti főorvos.

Egy nap alatt 677 új fertőzöttet azonosítottak, és a vírus miatt elhunyt 91 beteg. Kevesebb, mint 3400 embert ápolnak kórházban, akik közül 394-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

A címlapfotó illusztráció.