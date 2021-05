A maszk mögül is látszik a diákok öröme, hogy visszatérhettek az iskolákba

Megosztás Tweet



Május 10–én reggel nyolc órakor ismét elkezdődött a jelenléti oktatás a diákok számára, melyet legtöbben nagyon izgatottan vártak.

Hetek, hónapok online oktatása után, végre újra találkozhattak barátikkal, tanáraikkal a felső tagozatosok illetve a középiskolások.

Szabolcs–Szatmár–Bereg megye utcáit ma reggel diákok ezrei népesítették be

A Kossuth Rádió helyszíni tudósításából kiderült, hogy ma Mátészalkán – melyet gyakran diákvárosként emlegetnek– négy általános és négy középiskola 2500 tanulója ült vissza az iskolapadba.

Az Esze Tamás Gimnázium igazgatója, Lukács Bertalan elmondta, minden egészségügyi szabályt betartanak, az elkövetkező öt hétben a tananyag átadására koncentrálnak, azonban a közösségi tevékenységet sem felejtik el.

Rendben megkezdődött a tanítás Pécsett is

A belváros egyik általános iskolájában és két középiskola környéken mindenütt örültek – hangzott el az adásban. Ami a legfontosabb, hogy sehol sem volt tumultus, tartották a távolságot, mindenki viselte a maszkot. Néhányan azonban annyira izgatottak voltak, hogy egymás nyakába borultak, ami nem véletlen.

A tanulók már izgatottan várták, hogy újra találkozhassanak.(Fotó: MTI/Balázs Attila)

Az egyik iskolában, a tumultus elkerülése érdekében pontosan meg van szervezve ki melyik bejáraton mehet be, így három ajtó is nyitva áll a diákok és pedagógusok számára.

“Minimális azoknak a száma, akik nem jöttek be, szám szerint ketten”

–nyilatkozta egy osztályfőnök.

A tanárnő elmondása szerint az elkövetkező másfél hónap nagyon sokat számít a tanulók életében. Fontos a jelenléti oktatást megkezdeni, ez alatt az idő alatt rengeteget tudnak pótolni – hangsúlyozta a pedagógus. Nem rontanak ajtóstul a házba, hagynak a diákok számára egy kis időt, amíg újra megszokják a környezetet, melyben az iskolai pszichológus is segítségükre van.

Jókedvűen érkeztek a diákok az egri Szent Imre Általános Iskolába is

„Március 8 óta először jöttek a felsősök iskolába. Háromszázhetven gyermeket vártunk, nagy többségük meg is érkezett” – mondta Valkó Viktor, az iskola igazgatója.

Az igazgató ismertette az elkövetkező másfél hónap feladatait, melyek nem lesznek mások, minthogy bepótolják mindazt, ami az online oktatás alatt a háttérbe szorult. A gyerekeket a pótlásra ösztönzik, valamint a szabadidős programokat is elkezdték megszervezni, amennyire a járványügyi helyzet engedi.

Az egri intézményekbe 4 600 felső tagozatos illetve 1 316 középiskolás tért ma vissza.

A diákok izgatott várták, hogy találkozzanak barátaikkal Győrben is

Egy középiskolás fiú azt nyilatkozta, hogy annak ellenére hogy az otthoni tanulás kényelmesebb, nagyon hiányoztak már a barátai, és emiatt rendkívül várta, hogy visszatérjenek.

Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója elmondta bőven lesz feladata a tanároknak és a diákoknak az elkövetkező másfél hónapban.

„Van még megbeszélnivaló a jövő évvel kapcsolatban. Azok a diákok akik most úgy érzik hogy lemaradtak, hogyan tudjuk ezt pótolni, foglalkozásokat kell nekik szervezni, hogy ezekben a tárgyakban felzárkóztatás is legyen”

– mondta az igazgató.

Bár a biztonsági intézkedések továbbra is érvényben vannak, és az új fertőzöttek száma is folyamatosan csökken, megfelelő indokkal, mint például egy meglevő krónikus betegség miatt, a szülőknek továbbra is lehetőségük van otthon tartani a gyermekeiket, ám ezzel a lehetőséggel jelenleg Győrben nagyon kevesen élnek.