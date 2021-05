Aki online foglal, azt már aznap beolthatják

Országszerte folytatódott az oltási kampány: az oltópontokon és a háziorvosoknál is sokan kaptak vasárnap oltást. Volt, aki az első körös oltásra ment, de egyre többen veszik fel az emlékeztető oltást is. Eddig csaknem 4 millió 300 ezer embert oltottak be itthon, közülük csaknem 2 és fél millióan már az oltás második adagján is túl vannak. A regisztráltak most háromféle vakcinára foglalhatnak időpontot, van ahol egy nap alatt meg is kaphatják az oltást. A szakemberek továbbra is oltásra buzdítanak. Azt mondják: bár lecsengőben van a járvány harmadik hulláma, csak az oltással lehet megakadályozni, hogy újra erőre kapjon a vírus – hangzott el az M1 Híradójában.