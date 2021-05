Az oltóbuszok mellett már a háziorvosoknál is elérhetővé válik a Janssen vakcina

4 millió 850 ezren regisztráltak már az oltásra. Ha nem is rohamtempóban, de közeledik az 5 millió, legalább a regisztráltaknál. Szombaton is oltottak országszerte, a katonaság buszai például Nógrád megyében jártak. Újdonság, hogy jövő héten már a háziorvosi rendelőkben is lesz az egy dózisos Janssen-vakcinából.