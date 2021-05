A WHO most kimondta, amit Magyarország már hónapokkal ezelőtt tudott

A Sinopharm az első nem nyugati vakcina, amit engedélyezett a WHO. Egy ilyen döntés tulajdonképpen azoknak az országoknak jelent segítséget, ahol nincs jól működő, nemzeti gyógyszerhatóság, amelyik meg tudná vizsgálni az oltóanyagot. A magyar hatóságok azonban már hónapokkal ezelőtt megvizsgálták, és ugyanarra az eredményre jutottak, mint most a WHO. Vagyis Magyarország – ebből a szempontból – hónapokat nyert a járvány elleni küzdelemben – hangzott el az M1 Híradójában.