Megjelent a Pallas Athéné Kiadó legújabb kiadványa, Judy Samuelson: A hat új üzleti szabály – Valódi értékteremtés a változó világban című könyve.

Szédítő a változások üteme az üzleti életben, és eljött az ideje az új törvényszerűségek felismerésének! – állapítja meg Judy Samuelson, akinek az Aspen Intézet üzleti és társadalmi programjáért felelős ügyvezető igazgatójaként kivételes rálátása van e folyamatokra. Az értékteremtés új szabályainak tisztázásában és egyúttal a régiek felszámolásában a dinamikus hajtóerők sokasága játszik szerepet, ideértve az internet által támogatott átláthatóságtól kezdve a tőke szerepének gyökeres változásait, valamint az áruk és a szolgáltatások globális áramlásának változó természetét egyaránt. A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) legújabb kötete ezen új törvényszerűségeket veszi számba, újradefiniálva egyúttal az üzleti siker fogalmát is.

A szerző mindent átható megközelítése szerint ahhoz, hogy képesek legyünk előre lépni a megoldhatatlannak tűnő globális problémák terén: a klímaváltozástól kezdve az egyenlőtlenségeken át egészen a dolgozóknak a munka világának új korszakára való felkészítéséig, kritikus szükség van a vállalatok képességeire, befektetéseire, problémamegoldó készségére és globális összeköttetéseire.

Judy Samuelson ennek keretében kiemeli, hogy jóllehet a vállalati vezetők gondolkodásmódját befolyásoló normák jelentősen megváltoztak, de ennek terén továbbra is komoly teendők vannak hátra. A kötet ezért célzottan vizsgálja a rendszer azon kritikus elemeit is, amelyek a leginkább ellenállnak a változásoknak. A szerző kimondja továbbá azt is, hogy a jövő tervezéséhez olyan üzleti modellekre van szükség, amelyek megbecsülik a valódi hozzájárulást nyújtó szereplőket – a munkavállalókat és a természetet is beleértve –, és amelyek a társadalmi hasznosságukkal összhangban fizetnek osztalékot. Emellett a könyv példákon keresztül azt is taglalja, hogy a nehezen mérhető immateriális javak előtérbe kerülése– például hírnév, bizalom, hűség – milyen új módszerek szükségességét veti fel a befektetések lehetőségeinek felmérésében és az eszközkezelésben.

A kötet egyik konklúziója szerint az üzleti és társadalmi berendezkedés megtervezése folyamatos váltóversenyként működik, amely soha nem ér véget. Ugyanakkor jobb helyzetben vagyunk, mint 25 évvel ezelőtt: az új szabályok immár valós eredményeket is hoznak, így érdemes azokat minél előbb a tudatosságunkba építeni.

Judy Samuelson az Aspen Intézet ügyvezető igazgatója, a Rockefeller Alapítvány munkatársa, valamint a Financial Health Network igazgatója. Dolgozott a kaliforniai állami törvényhozásban, a New York-i Bankers Trustnál, a Ford Alapítvány jótékonysággal foglalkozó részlegében, ennek befektetési irodáját pedig jelenleg is irányítja.

Az üzleti élet mai ökoszisztémájába lépve alapvető szemléletváltást és egy újfajta üzleti vízió térhódítását tapasztaljuk. A vállalatok életét új törvényszerűségek vezérlik, értéküket például egyre inkább a hírnév, a bizalom és más megfoghatatlan tényezők határozzák meg, belátva, hogy a vállalati felelősség meghatározása az üzleti szféra határain messze túlmutat. Vállalati szinten vajon mi lehet a konkrét célunk most, amikor a „növekedés maximalizálásának” gazdasági paradigmája már nem működik, és milyen szerep hárul a vezetőkre? Melyek a paradigmaváltás gyakorlati szintű megvalósításának legfontosabb eszközei?

A változások megértéséhez az új, „láthatatlan” üzleti vezérelvek felismerése jelenti a kiindulópontot, ezek hordozzák a valódi értékteremtés és a fenntartható jövő kulcsát. Judy Samuelson, az Aspen Institute alelnöke kötetében a 6 legfontosabb szabályra hívja fel a figyelmet, amelyekkel a vállalatok felszabadulhatnak a gazdasági teljesítmény nyomása alól, és amelyekkel aktívabb szerepet játszhatnak a társadalmi előrehaladás szolgálatában.

A hat új üzleti szabály című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon.

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán (www.facebook.com/PallasAtheneKiado) és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.