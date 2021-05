Újabb lépés a "tiszta energia" felé

Megosztás Tweet



Új energiapiaci szereplőként nyilvántartásba vette az első két aggregátor szervezetet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A hatóság csütörtöki közleményében Horváth Péter János, a hivatal elnöke hangsúlyozta: fejlődésének újabb szakaszához érkezett a hazai energiapiac, az aggregátorok segítségével a háztartási áramfogyasztók is aktív szereplőivé válhatnak a piacnak.

A MEKH emlékeztetett, hogy a „Tiszta energia minden európainak” uniós jogszabálycsomag átültetéseként idén január 1-jével hatályba lépett hazai törvénymódosítások új szereplők belépését tették lehetővé a villamosenergia-piacon. Ezek az energiaközösségek és az aggregátorok, amelyek nyilvántartását és felügyeletét a MEKH végzi.

A megújuló energiaforrások és az okos technológiák terjedésével a villamosenergia-piacon egyre több kisméretű szereplő jelenik meg. Ilyenek például a háztartások, a társasházak vagy a kisvállalati szektor, amelyek már nemcsak fogyasztóként, hanem egyre gyakrabban termelőként is megjelennek a piacon. Az aggregátorok az ő piacra lépésüket segíthetik elő.

A kisméretű, önmagukban gyenge szereplők termelésének és fogyasztásának összefogása révén az aggregátor egy nagyobb portfóliót hozhat létre, amelyen keresztül ezek a résztvevők is eljuthatnak a villamosenergia-tőzsdére, a rendszerszintű szolgáltatások vagy a villamosenergia-piac más részpiacaira, mint például a rugalmassági piac. Az aggregátorok segítségével a most még többnyire végfelhasználóként definiált háztartási áramfogyasztók is aktív szereplőivé válhatnak a rendszernek – jelezte a MEKH elnöke.

Horváth Péter János hangsúlyozta, hogy az energiapiac olyan rendszer felé halad, amely fogyasztó- és klímabarát, eleget tesz az ellátásbiztonság követelményeinek, és folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására.

Az aggregátorok várhatóan bővülő listája elérhető a MEKH honlapján.

A címlapfotó illusztráció.