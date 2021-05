Építkezők, felújítók, figyelem: szigorúbban veszik a villamossági szabályokat

2020 szeptemberében jelentős szigorításon estek át a villamosbiztonsági szabályozások, de erről csak nagyon kevesen szereztek tudomást. Ágoston József villanyszerelő mester szerint, aki most nem tartja magát a határidőkhöz, drasztikus büntetésekre is számíthat. Az újabb otthonteremtési kedvezmények miatt a legtöbb szakember már most túlterhelt, és bár a koronavírus-járvány miatt egyre többen jönnek haza külföldről, a tapasztalatok szerint nem feltétlenül a legjobbak térnek vissza.