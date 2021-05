Az elsők között nyit a Hunguest Hotels

Megosztás Tweet



A Hunguest Hotels a pandémia alatt is megtartotta újranyitó szállodái munkavállalóit, ezért az elsők között tud nyitni – mondta a Világgazdaságnak Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója.

A lap csütörtöki cikke szerint péntektől a lánc tíz szállodája fogadja a vendégeket, és a balatoni kempingekben is elstartol a szezon, a Balatontourist már a 70. szezonját kezdi meg. Öt saját üzemeltetésű és egy franchise kempingben várják a vendégeket.

Détári-Szabó Ádám közölte: a szállodafelújítás az ütemterv szerint halad, hamarosan indul a montenegrói egység fejlesztése is. Mintegy ötvenmilliárd forintból 14 szálloda újul meg, ami Magyarország eddigi legnagyobb szállodafelújítási projektje. Az önerő ebből több mint 30 milliárd forint, azaz minden 1 forintnyi támogatáshoz 2 forint saját forrás társul. A balatonalmádi és az egyik hévízi hotelt várhatóan az ősszel átadják, máshol még a bontás zajlik. A teljes projekt a tervek szerint 2023-ban fejeződik be, ezzel párhuzamosan pedig több száz szállodai szakember felvételét készítik elő. A felújítások is több száz embernek adnak munkát több éven keresztül, vagyis az építőiparban kiemelkedő megrendelőként jelent meg a Hunguest, ráadásul a kevésbé intenzív fejlesztési fókuszú régiókban - mondta.

Kitért arra, hogy az ausztriai szállodáik az ottani szabályozásoknak megfelelően zárva tartanak tavaly ősz óta. Ez azért fájó, mert ott a téli időszak a főszezon.

Az egészségügyi dolgozókat megszólító kedvezményükre óriási volt az igény: az ezer díjmentes csomagot kevesebb mint három óra alatt lefoglalták – közölte. A koronavírus elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi dolgozókra és családtagjaikra vonatkozó 25 százalékos kedvezmény továbbra is elérhető a kijelölt szállodákban május 20-ig történő foglalás esetén, az utazási időszak vége pedig december közepe.

Közlése szerint a belépés feltétele a védettségi igazolvány, ennek az ellenőrzése az érkezéskor történik. Minimális lemondási arányt tapasztalnak a még nem védett vendégek korábban lefoglalt utazásainál, nem érzékelik, hogy ez nagyobb mértékben visszavetné a forgalmat.

Elmondta, hogy a tavalyi nehéz év volt az egész ágazat számára, a Hunguestnél több mint 50 százalékos volt a bevételcsökkenés 2019-hez képest, amely viszont a szektor egyik legjobb éve volt. A kényszerű üzemszüneteket, a határzárakat csak részben tudta kompenzálni a belföldi desztinációk iránti kereslet növekedése a nyári szezonban. Ugyanakkor vezető vidéki szállodaláncként kisebb mértékben szenvedték meg ezt az időszakot, mint a szinte teljesen külföldi vendégkörre építő budapesti hotelek - jelezte. Idén fontosnak nevezte a fegyelmezett gazdálkodás folytatását az év hátralévő részében is. Szerinte folytatódhat a tavaly elkezdődött trend, és még több magyarországi vendég választ majd belföldi úti célt. Hatalmas az utazás iránti vágy, a június 15-től kezdődő nyári időszak hozhatja el a csúcsot - közölte a vezérigazgató.

Címlapfotó: Facebook.com