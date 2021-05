Magyar gazdasági siker: az IMF elégedett a kormány válságkezelésével

Megosztás Tweet



A Nemzetközi Valutaalap megállapította, hogy a magyar hatóság gyorsan és határozottan reagált a válságra. Elmondásuk alapján a monetáris politikai válaszok megfelelőek voltak. A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendége Regős Gábor a Századvég közgazdásza volt.

A nemzetközi valutaalap minden évben kiad egy értékelést, aminek fókuszában idén főként a koronavírus miatt kialakult válság volt. A koronavírus-járvány minden ország gazdaságában nyomott hagyott, így ez alól Magyarország sem volt kivétel. Az átlagnál jobban teljesítettünk, ami főleg a vírushelyzet előtti jó gazdasági helyzetnek volt köszönhető. Regős Gábor, a Századvég közgazdásza magyarázta el részletesebben az IMF idei értékelését.

A közgazdász elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank állampapírokat vásárolt, amivel segítette az államadósság finanszírozását.

Amit az IMF kiemelt és amit pozitívumnak tartott az az, hogy egy nagyon jó helyzetből érkezett a magyar gazdaság ebbe a válságba, és ebből a jó helyzetből kellett ezt kezelni. A valutaalap javaslatokat tett a jövőre vonatkozóan, megjelölte az inflációs nyomást, mint kockázatot

– fogalmazott

A költségvetéssel kapcsolatban az IMF úgy értékelt, hogy rövidtávon elfogadható a nagyobb hiány, de amikor Magyarország túlvészeli a válságot, jó lenne, ha ez csökkenne. Kiemelték a versenyképesség fokozását is, de a demográfia, a környezetvédelem és a gazdaság átalakulásáról is beszéltek. Elmondták azt is, hogy a vírushelyzet okozhat még egyéb nehézségeket.

Az IMF-nek a költségvetéssel kapcsolatban is voltak javaslatai. Elsősorban a a közszféra karcsúsítását javasolták.

„Ők az újlakás-áfát kifogásolták, amit nem értettek, hogy miért lett visszavezetve”

– emelte ki a közgazdász.

Voltak ezt megelőzően olyan időszakok, amikor a valutaalap komoly kritikákat fogalmazott meg a magyar gazdaságpolitikával szemben.

„Az ilyen kritikákat úgy kell kezelni, hogy meg kell nézni, mi az, ami ebből jogos és mi az, ami nem jogos. Egy külső szereplő mindig könnyebben kritizál abból a szempontból, hogy ha van egy döntés, annak a felelősségét nem neki kell vizsgálni.”

A tavalyi GDP adatok alapján az egyértelműen megállapítható, hogy nagyon nagy a szórás nemzetközi összehasonlításban.

A közgazdász elmondta, hogy voltak olyan országok – itt a lengyeleket említette –, amelyek nem is érezték, hogy bármilyen vírusválság történt volna, csak egy nagyon minimális visszaesés volt tapasztalható. Voltak azonban olyan országok is, ahol nagyon jelentős visszaesés is történt a tavalyi évben. Az kijelenthető, hogy

Magyarország az átlagnál kedvezőbb helyet foglal el a nemzetközi rangsorban.

Regős Gábor, a Századvég közgazdásza szerint a válságkezelés szempontjából nagyon fontos, hogy milyen volt a gazdasági alaphelyzet. Elmondható, hogy Magyarország meglehetősen jól állt ebben a nemzetközi összehasonlításban, ami nem volt jellemző az országra a 2008-2009-es válság idején. A közgazdász kiemelte, hogy itt főleg a devizahitelekre és a korábbi megszorításokra kell gondolni.

Ott egy rosszabb helyzetből indultunk ki, nem volt mozgástér, nem lehetett azt megcsinálni, amit tavaly, hogy növeljük a költségvetési hiányt

– hangsúlyozta.

A közgazdász hozzátette, hogy az előző válság idején a legfőbb problémát a hitelek jelentették. A kormány tavaly ezért is vezette be a hiteltörlesztési moratóriumot, hogy ez az elhúzódó vállalkozások csődjét okozó hitelprobléma most ne harapódzon el.

