„Felszabadult, kulturált pár napon vagyunk túl” – így telt a nyitás első hete a belvárostól távol

Ahogy nő a beoltottak száma, úgy lazít a kormány a koronavírus miatt bevezetett szabályokon. Két hete véget érhetett a november óta tartó kényszerpihenő, és kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai.

A nyitás óta eltelt egy hét, a beoltottak száma pedig félmillióval növekedett, így mikor a négymilliomodik magyar is megkapta a koronavírus elleni oltást, Orbán Viktor miniszterelnök további lazításokat jelentett be. Tovább lehetnek nyitva az egységek, melyek belső tereit is igénybe vehetik azok, akik már megkapták a védettséget igazoló kártyát.

Örömteli volt április 24-e, a vendéglátóhelyek teraszai újra megteltek szórakozni és kikapcsolódni vágyó emberekkel. Íme négy különböző helyszín négy különböző egységének tapasztalatai, az elmúlt két hétvége, illetve egy hét kapcsán.

Buda, Zugló, Népsziget és Normafa? A közös nevező pedig a belvárostól való távolság.

A városmajor szívében található a Majomhoz – Buda titkos kertje

Titkos kertje lett tavaly Budának, melyet a Városmajor gyönyörű lombos fái vesznek körbe. Az egység április 24-én nyitotta meg újból kapuit, ahol a hangulatot a finom magyar borok és ízletes hamburgerek mellett a fények és a jó idő biztosította.

„Amikor kiderült, hogy három és fél milliónál elkezdődhet újra a vendéglátás, és újra tudunk vendégeket fogadni, nagy örömmel vetettük bele magunkat a végső részletek kidolgozásába”

– mondta a hirado.hu-nak az egység egyik tulajdonosa, Vajda Márton.

Délután két órától várta az aMajomhoz újra a szórakozni vágyókat, akik azonnal el is kapkodták a foglalásra szánt helyeket. Annak ellenére, hogy sokan voltak, mindenki betartotta a szabályokat.

„Felszabadult, kulturált pár napon vagyunk túl.

Azt láttam mindenhol, hogy az emberek önmaguktól is jobban odafigyelnek. Nem állnak egymás nyakára a pultoknál, megvárják, amíg a másik rendel, távolságot tartanak. Számomra, amit én láttam aMajomban az abszolút pozitív és biztató kép volt” – mondta Vajda Márton, majd hozzátette: „A legtöbb ember, akivel mi beszélgettünk, azok védetten érkeztek a vendéglátó egységbe. Majdnem mindenki vagy átesett a betegségen, vagy megkapta már az oltását.”

(Fotó: aMajomhoz – Buda titkos kertje)

A tulajdonos elmondta, nem voltak olyan nehéz helyzetben személyzetszervezés szempontjából, ugyanis az aMajomhoz egy szezonális hely, melynek alapvetően nincs fix csapata, így a nyári szezonra már egy ideje elkezdték a munkatársak beszervezését. Tapasztalatai alapján azonban a vendéglátósokban van még félelem és bizonytalanság, ezért sokan tartják mellette a munkájukat.

Zugló kedvenc egyetemistákkal teli kocsmája, a Zöld Kancsó

Az Örs vezér téri metróvégállomás nagy kereszteződésének egyik sarkában bújik meg a Zöld Kancsó nevű kocsma. Zuglónak egy nyugodt részén található, sok zölddel és az egyetemmel körülvéve. A hely a járványügyi szabályok betartásával szintén megnyitott április 24-én.

Fehér Attila, a hely tulajdonosa, a hirado.hu-nak elmondta, a nyitás első hétvégéjén olyan izgatottak voltak a vendégek, hogy már délelőtt tíz óra előtt 5 perccel az ajtóban toporogva várták, hogy ismét kedvenc helyükön fogyaszthassanak. Annak ellenére, hogy rengetegen voltak, mégis hiányzott valami.

„Én úgy érzékelem, hogy hiányoznak Budapestről a vidéki egyetemisták. Sokkal több fiatal volt régen. Más társaságok lepték el most a helyet, mert a fiatalok napközben a belvárosban szórakoztak”

– mondta a tulajdonos. Az egyetemek tavaly márciusban tértek át az online oktatásra, és azóta is zárva tartanak, így a vidéki egyetemisták sincsenek azóta Budapesten.

(Fotó: Zöld Kancsó)

A Zöld Kancsónak a három másik helytől eltérően van belső tere, melyet most szombaton a négymilliomodik beoltottnál kinyithatott este 11 óráig.

„Örültünk annak, hogy tovább lehetünk nyitva, de a belső helyiséget továbbra sem használják a vendégek. Volt olyan, aki bejött, bemutatta a védettségi kártyáját, majd kiült a teraszra”

– mondta a tulajdonos, aki hozzátette, hogy sok olyan társaság érkezik a kocsmába, amelyek közül néhány rendelkezik védettséget igazoló kártyával, így inkább mindenki a teraszon élvezi a hűsítő italokat.

A Duna-part Népszigetén megbúvó hangulatos hely, a Kabin

A sokak által kedvelt, ám mégis a nagyközönség elől elrejtett Népszigeten található a Kabin, mely 2017 nyarával érkezett a szigetre. Nevét az egységnél megtalálható napozásra alkalmas kétszemélyes színes kabinokról kapta. Rövid idő alatt sokak törzshelyévé vált, akik már alig várták, hogy újra kedvenc helyükön ücsörögjenek.

„A terasznyitás kapcsán üzletileg örültünk, magánemberként azonban voltak aggodalmaink, hogy ez mennyire kivitelezhető úgy, hogy járványügyi szempontból korrekt legyen. Megpróbáltunk erre felkészülni, az volt a kérdés, hogyan tudjuk megoldani, hogy biztonságos legyen”

– fogalmazott Töős Dániel, a Kabin tulajdonosa.

Hozzátette, pénteken már mindent előkészítettek, hogy szombaton csak a vendégek fogadására és a kiszolgálására tudjanak koncentrálni. Azt tapasztalta, hogy a körülményekhez képest sikerült az újranyitás, azonban volt némi bökkenő a nyitás előtt. Elmondása szerint hiába kezdtek el készülni kicsivel korábban, olyan rövid idő alatt kellett cselekedni, hogy némi kapkodás is volt háttérben.

(Fotó: Kabin)

„Nehéz volt megoldani. A személyzetből még sokan a felmondási idejüket töltik más helyeken, úgyhogy hiányos csapattal indultunk. Az üzletvezetők is ugyanúgy beálltak a pultba, én például délután kettőkor tettem ezt meg, hogy ki tudjuk szolgálni a növekvő sort, ami délután 2-től 9-ig folyamatosan állt a pult előtt”

– emelte ki.

Annak ellenére, hogy rengetegen voltak, Töős Dániel azt tapasztalta, hogy mindenki viselte a maszkot, amikor kellett, ám ez még okoz némi nehézséget, ugyanis sokszor nem lehet érteni, amit a vendég kér a pultnál az alapzaj és a zene miatt. Az a tény, hogy kijöhettek az emberek a Duna-partra, a törzshelyükre, számukra megnyugtató volt.

A budapestiek kedvenc kirándulóhelyén megtalálható Normafa Síház

A Normafa a lezárások ideje alatt sem volt elfeledve, ugyanis a budapestiek előszeretettel választották úti célul a helyet, ha esett a hó, vagy ha végre kisütött a nap. A síház mögötti részen kialakított hangulat fókuszú vendégtér szintén április 24-e óta várja a kirándulás után megpihenni vágyókat egy frissítőre, este pedig azokat, akik távol a város zajától, természetközelben szeretnének kikapcsolódni.

„Elég megfoghatatlan volt még akkor, mert nem lehetett tudni, hogy melyik napra esik a nyitás, pontosan mit lehet csinálni, de nyilvánvalóan nagyon örültünk neki. Azt láttam az összes kollégán, hogy mindenkinek más lelkiállapotot eredményezett ez az elmúlt jó pár hónap”

– számolt be az elmúlt hét eseményeiről Nádas Patrik, a Normafa Síház egyik tulajdonosa a bejelentés és a nyitás kapcsán.

Ők kicsit eltérő helyzetben vannak az előző három egységtől, ugyanis elvitelre nyitva voltak a kényszerpihenő alatt is, így a csapat már adott volt.

(Fotó: Normafa Síház)

Nádas Patrik a hirado.hu-nak elmondta, mivel a vendéglátó egység egy hatalmas területen található, az emberek kényelmesen, a megfelelő távolságot tartva tudták magukat jól érezni.

(Fotó: Normafa Síház)

Az időjárás rendkívül nagy befolyásoló tényező, így ez a szeszélyes április nem volt a legkedvezőbb a nyitás szempontjából. Mind a négy tulajdonos elmondta, hogy amint jobb az idő, szívesebben ülnek ki az emberek, azonban a nyitás óta sajnos sokszor volt eső, illetve hideg szél. Szerencsére pár napig lehetett élvezni a kellemes, 20 fok feletti időjárást, a hidegebb napokon pedig akadt, ami felmelegítette a fogyasztó vendégeket.