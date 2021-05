Müller Cecília: Mostantól a Szputnyik V vakcinára is lehet időpontot foglalni

Megosztás Tweet



Mostantól a Szputnyik V vakcinára is lehet időpontot foglalni azoknak, akiknek érvényes regisztrációja van – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Mostantól a Szputnyik V vakcinára is lehet időpontot foglalni azoknak, akiknek érvényes regisztrációja van. 4 123 697-en kapták meg az első adag oltóanyagot, ezzel majdnem 43 százalék az átoltottság az országban. Második adag is kell a teljes védettséghez. Zajlik a járvány, ezért fontos, hogy tartsuk be a védelmi intézkedéseket. Még mindig ezer körüli új fertőzött van naponta, most 1130 új fertőzöttet azonosítottunk. A kórházakban 4374 fertőzöttet ápolnak, 511-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A védőoltás kiváltja az immunválaszt. Sokan érdeklődnek, hogy mi van, ha védőoltás mindkét adagját követően nem mérnek jelentős ellenanyagot a szervezetükben. Az ellenanyagszint nem ad elégséges információt arról, hogy kialakult-e védettség. Mindegyik vakcina hatékony és biztonságos. Immár hatféle vakcinával oltanak,

a Janssen oltóanyagával főleg oltóbuszokon, mivel egyadagos, ezért a busznak nem kell visszamenni a településre. Aki három hónapon belül esett át betegségen, annak nem ellenjavallt az oltás felvétele

– oszlatta el Müller Cecília a felmerülő kételyeket.

Főleg a brit vírusmutáns fertőz nálunk, indiai mutánst nem azonosítottunk. Úgy tűnik, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a brit. Továbbra is a 3. hullám leszálló szakaszában vagyunk. De 128 beteget elveszítettünk, minden erőfeszítés ellenére. A brit mutáns adott esetben halálos kórt tud okozni – tette hozzá.

Eddig 4,7 millióan regisztráltak oltásra, 80 százalék már meg is kapta az első adagot. Az időpontfoglaló felület is elérhető. A 16–18 éves korosztálynak felkínálják a Pfizer vakcinát. A tervek szerint a jövő hét második felében indulna az oltásuk.

„Kérem a szülőket, hogy biztassák a fiatalokat arra, hogy regisztráljanak. Ne csak magukra, hanem szüleikre, nagyszüleikre is gondoljanak”

– fogalmazott a tiszti főorvos.

Tegnap megkezdődött a háziorvosok díjazása is. Müller Cecília köszönetet mondott nekik az óriási munkáért. 1305 praxisnak összesen 92,5 millió forintot fog a kormány utalni. Oltóorvosonként ez 70 ezer forintot jelent. Azért, mert hétvégén és ünnepnapokon is dolgoztak.

Azt, hogy harmadik oltásra szükség lesz-e, a jövő dönti el. Még nagyon rövid idő telt el ahhoz, hogy ezt meg lehessen határozni. Az a fontos, hogy jelenleg minden oltás megvéd a súlyos szövődményes megbetegedéstől.

Tavaly ilyenkor még csak reménykedtünk a hatásos vakcinákban

– emelte ki.

Müller Cecília megemlékezett a kézhigiénés világnapról. A fertőző betegségek továbbviteléhez legalább 80 százalékban a kéz a felelős. Idén az Egészségügyi Világszervezet is felhívást intézett a világ lakossága felé ebben a témában. Semmelweis országában a kézmosásról beszélni kötelesség. A tiszti főorvos szerint még mindig nem tudunk helyesen kezet mosni. A hüvelykujj, kézhát sokszor kimarad. Arra kért mindenkit, hogy a megfelelő kézmosását a gyerekeknek is tanítsák meg.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a legfrissebb hatósági intézkedésekről számolt be:

A készenléti rendőrség rémhírterjesztés miatt indított nyomozásokat. A gyanúsítottak a járványügyi védekezést akadályozták a rendőrség megállapítása szerint;

kedden zárt helyen kilencen nem viseltek maszkot;

24 796 ember van hatósági házi karanténban.

A címlapfotó illusztráció.