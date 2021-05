Elektromos autóbuszokra váltana a Volánbusz

A kormány a járványhelyzet alatt is kiemelt figyelmet fordít a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv végrehajtására, amelynek egyik sarkalatos pontja a közlekedés zöldítése. Ehhez járul hozzá a Zöld Busz Program is, amelynek keretében a Volánbusz Zrt. 60 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot – jelentette be Schanda Tamás az ITM szerdai közleménye szerint.