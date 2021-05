Visszaszorulóban a járvány, de még nem dőlhetünk hátra

Megosztás Tweet



Jelenleg több mint 4700 fertőzöttet ápolnak még kórházban, ez jelentős visszaesés a harmadik hullám legrosszabb napjaihoz képest, de majdnem ötszöröse a tavaly tavaszi, első hullám csúcsának. Müller Cecília országos tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy a járványnak még nincs vége, be kell tartani az óvintézkedéseket. És még emelni kell az átoltottság arányát – hangzott el az M1 Híradójában.





Kedden 700 adag oltóanyagot szállítottak Kalocsára. Ezekkel csütörtöktől kezdenek oltani, addig hűtőkben tárolják az ampullákat. Addig, a már korábban kiszállított vakcinákat is elhasználják. A Szent Kereszt Kórházban most négyféle oltóanyagból adták be az első és a második dózisokat.

Szívós Etelka, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kalocsai Szent-Kereszt Kórház telephelyvezetője elmondta, hogy kedden 250 embert vártak védőoltásra. Eddig az intézményben 22 ezer ember kapta meg a védőoltását.

Megállás nélkül oltottak Szombathelyen is. Már a fiatalok vannak többségben, de olyan idősebbek is kérik a vakcinát, akik nemrég jelentkeztek. Az oltócsoportok itt is hónapok óta dolgoznak együtt, így mára rutin az injekciók beadása és a páciensek irányítása.

Stánitz Éva, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója elmondta, hogy a kórházi oltóhelyeken olyan több mint 100 ezer oltást adtak be és ezeknek az egyharmada, 40 százaléka inkább már a második.

Akit értesítettek, vagy időpontot foglalt az meg is jelent az oltásra Miskolcon. Nem kellett sokat várni, az orvosok gyorsan haladtak az injekciók beadásával.

A városban most 3 ezer, összesen pedig több mint 127 ezer oltást adtak be 24 oltóhelyen és a háziorvosoknál. Viszont ha a jelentkezők száma emelkedik, továbbiak nyitására is van kapacitás.

„Az oltások gördülékenyen és egyre jobb hatékonysággal mennek. Az emberek egyre inkább érdeklődnek az oltóanyagok iránt. Nyilván vannak kedvenc vakcinák, de valamennyi vakcinára van érdeklődés. És minden vakcina hatékony és hatásos, a betegséget megelőzi” – mondta Molnár Márta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház higiénés főorvosa.

A honvédség oltóbuszán 150 embert oltottak be reggel 7 és délután 3 között a Komárom-Esztergom megyei községben.

Hétfőn 1200, kedden pedig 1600 első vagy másodkörös oltást adtak be a Szent Imre Kórházban. Az oltóorvosok szerint az elektronikus időpontfoglalás elindulásával érezhetően emelkedett az érdeklődés.

És azok száma is emelkedik, akik a második dózist kapják. Őket az első oltásra érkezőktől elkülönített oltóhelyekre irányítják, így egyszerre többen kaphatnak vakcinát.

A második oltottak száma is kezd most már felpörögni, eddig kétharmad volt az első oltott és egyharmad a második oltott. Az elmúlt napokban már pont fordított arányok alakultak ki. Így tartunk most tehát a 65 ezer oltottnál – erről Jámbor Zoltán, a Szent Imre kórház főorvosa beszélt.

„Minden törekvésünk azt szolgálja, hogy az önök együttműködésével véget érjen a harmadik hullám.”

Egyre jobbak a járványügyi adatok, a járvány leszálló szakaszában tartunk, de a harmadik hullámnak még nincs vége – hívta fel a figyelmet Müller Cecília a keddi online sajtótájékoztatón. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta: Ez a védőoltásoknak köszönhető, ezért aki eddig nem oltatta be magát, az tegye meg.

„A járványnak nincs vége, a harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk, de minden óvatosság a továbbiakban is megkövetelt, és nemcsak azok számára, akik oltottak vagy nem oltottak, hanem mindenki egyenlő mértékben kell, hogy hozzájáruljon Magyarországon is a járvány leküzdéséhez” – mondta Müller Cecília.

Emellett a védekezési szabályok betartása is fontos, mert a brit vírusmutáns továbbra is nagyon veszélyes – emlékeztetett a tiszti főorvos.

Egy nap alatt 726 új fertőzöttet azonosítottak, és a vírus miatt elhunyt 137 beteg. Mintegy 4740 embert ápolnak kórházban a vírus miatt, akik közül 549-en vannak lélegeztetőgépen.