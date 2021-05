Nagy meglepetéseket nem okozott a középszintű matematika érettségi

Megosztás Tweet



A tavalyinál nehezebb volt a matematikaérettségi, de meg lehetett oldani – így értékelték a keddi vizsgát diákok és tanárok. Idén 68 ezren vizsgáztak középszinten, 5350-en emelt szinten. A járvány miatt elrendelt óvintézkedéseket mostanra már mindenki megszokta. Jó lenne, ha jövőre már hagyományos keretek között lehetne érettségizni – hangzott el az M1 Híradójában.



Országszerte összesen 73 ezren érettségiztek kedden matematikából: 68 ezren középszinten és több mint ötezren emelt szinten. Az érettségi szerdán a történelem írásbeli vizsgával folytatódik.

Már kora reggel gyülekeztek a diákok a középiskoláknál a keddi vizsgára. Békéscsabán a végzősök az utolsó pillanatokban is jegyzeteltek vagy tanultak. Volt, aki azt mondta, ezzel tudja legyőzni a vizsgadrukkot.

A járvány miatt a debreceni Szent József Gimnáziumban is szigorú szabályok mellett kezdődtek el az érettségik. Akinek szüksége volt rá, maszkot és kesztyűt is kaphatott. Ezt azonban csak a felügyelő tanároknak volt kötelező viselni. Más szabályok is voltak: egy teremben legfeljebb tízen ülhettek, és a végzősök idén is csak írásban adtak számot tudásukról. Sokan ezt nem is bánták.

A feladatlapokat mindenhol pontban 9 órakor kapták meg a diákok. A kitöltésre középszinten 3 órát kaptak. Emelt szinten egy órával tovább dolgozhattak a végzősök.

Az első rész könnyű volt, a második részben voltak nehézségek.

Az érettségizők délben megkönnyebbülve léptek ki a termekből. Debrecenben az iskolaigazgató várta őket. De egymás között is azonnal átbeszélték a feladatokat. Volt, akinek nehezebb volt teljesíteni. De az M1 Híradónak a többség azt mondta, meg lehetett oldani a feladatokat.

Az egyik vizsgázó szerint a vizsga első része könnyebb volt mint gondolta, és gyorsan megoldotta a feladatokat.

Az első feladatlapra 45 percük volt, rövid feladatokat kellett megoldani, amelyek alapfogalmakra, definíciókra és összefüggésekre kérdeztek rá.

A vizsgafeladatokat az M1 élőben elemezte. Magyar Zsolt matematikatanár a stúdióban a lehetséges megoldásokat is megmutatta. Arról is beszélt, hogy szerinte a vizsgasor a szorgalmasabbaknak nem volt nehéz.

Magyar Zsolt szerint a középszintű érettség nagyon nagy meglepetéseket most nem okozott. Egy jól felkészült diáknak nagyon sok rutinfeladatot kellett megoldania, amely típusokkal korábban is találkozhatott a felkészülés során – mondta.

A címlapfotó illusztráció.