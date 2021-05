Keserédes riport a világhírű mátészalkai aszaltalma-gyárról

A mátészalkai Nobilis-üzem volt kedden A Hely helyszíne, a Kossuth Rádión hallható klasszikus riportműsor egy olyan családi vállalkozást mutatott be, amely vezető beszállítója a hazai és nemzetközi müzligyártóknak. Az aszaltalma-gyárat a család lelke, az édesapa Novák Tibor álmodta meg és vezette sikerre, aki igazi lokálpatrióta volt – sajnos csak volt. A riportban Farkas Erikának még boldogan mesélt felnőtté váló vállalkozásukról, és mutatta be izgatottan a gyárat, a műsor adásba kerülését azonban már nem élhette meg, a koronavírus őt is elragadta.