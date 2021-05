Immunerősítő emlékek: indul a KAPOCS program

Megosztás Tweet



Kórházba kerülni nem jó, hosszas kezelésre szorulni egy látogatási tilalom alatti időszakban pedig különösen megterhelő. Szeretteink jelenlétének a hiánya intenzív terápiás kezelés, elhúzódó kórházi tartózkodás alatt vagy éppen egy koronavírusos fertőzéssel harcolva még fájóbb, a betegséggel való megküzdés folyamatában pedig rengeteg erőt adhatnak az otthonról kapott biztató szavak.

A hétköznapi életről szóló információ, a kellemes közös emlékek felidézése, a hozzátartozó hangja egyaránt pozitív, immunerősítő hatással bír, megnyugtatóan hat. Éppen ezért indítják útjára a KAPOCS programot, amely keretében vállalják, hogy a jövőben felolvassák azokat az e-mailen vagy postán küldött üzeneteket, amelyeket a hozzátartozók a bennfekvő betegeknek küldenek, sőt hanganyagot is lejátszanak nekik. Mindezt megteszik a mélyaltatásban lévő koronavírus-fertőzéssel küzdő betegek esetében is, mert hisznek abban, hogy a hangüzenetet ebben az esetben is meghallja a lélek.

A KAPOCS program célja tehát az, hogy megteremtse a lehetőséget a hozzátartozók és a betegek közötti kapcsolat fenntartására. A hozzátartozók Intézet postai címére (1096 Budapest, Haller utca 29.) küldhetnek levelet KAPOCS megjegyzéssel, elektronikusan pedig a kapocs@gokvi.hu címre írhatnak üzeneteket, csatolhatnak hangfájlokat.

A KAPOCS program segítői (Gui Angéla kommunikációs igazgató, Majoros Edit aneszteziológus szakasszisztens, Simóka Nóra és Reitz Kinga pszichológusok) vállalják, hogy a lehető legrövidebb időn belül felolvassák vagy lejátsszák a jó híreket. Nagyon fontos, hogy ezek valóban pozitív üzeneteket tartalmazó híradások legyenek, hiszen a jövőre vonatkozó közös tervek, élmények kilátásba helyezése segítheti a gyógyulást.

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben egyébként a látogatási tilalom alatt is van lehetőség a súlyos betegek meglátogatására, egyéni kérelem alapján ezt a jogot senkitől tagadják meg. „Szívvel-lélekkel dolgozunk!”

Az adatkezelési tájékoztató és a hozzájárulási nyilatkozat megtalálható a www.gokvi.hu honlapon.

Címlapfotó: gokvi.hu