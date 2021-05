A Fidesz szerint folytatja sunyi kampányát a DK

A Demokratikus Koalíció szerint bocsánatot kellene kérnie a kormánynak, mert az elmúlt hónapokban nem tették lehetővé a szabad vakcinaválasztást. A DK szerint most már a kormány is „elismeri”, hogy fontos, hogy választhassanak az emberek. A vakcinaválasztás szabályai egyébként nem változtak az oltási kampány kezdete óta: szabadon eldönthette és eldöntheti most is mindenki, hogy kéri a rendelkezésre álló vakcinák valamelyikét, vagy vár egy olyan oltóanyagra, amelyikben jobban megbízik – hangzott el az M1 Híradójában.