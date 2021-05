Újra biztonságos fogorvosi székbe ülni

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány magyarországi megjelenésekor az élet számos területén lettünk tele különböző kérdésekkel, félelmekkel és főleg változásokkal. Az orvosi szolgáltatások igénybevétele sem úgy zajlott, ahogy azt addig megszokhattuk, sőt sok vizsgálatot nélkülözni kellett. A fogorvosi kezeléseket sokan háttérbe is szorították, de mi a helyzet most?

Csak Budapesten, több fogorvosi rendelő és vállalkozás a járvány idejére teljesen vagy részlegesen felfüggesztette tevékenységét, így sokan nem kaptak belátható dátumra szóló időpontot. A koronavírus-járvány harmadik hullámát éljük, noha a szakértők szerint ez már lecsengőben, a vírus továbbra is köztünk él, és teljesen felsóhajtani még nem lehet. Azonban egyre több szolgáltatás indult már újra, köztük a fogászatok is.

A járványügyi szabályokat senki nem kerülheti meg

Dr. Fabriczki-Vidáts Andrea, fogorvos szerint azok a fogászatok, akik a Covid-19 idején is egészségügyi ellátást nyújtanak vállalták, hogy a legszigorúbb járványügyi szabályokat is betartják, hiszen ez mindenki érdeke.

„A bejelentkezés telefonon történik, ezután e-mailben, infografika formában elküldjük a páciens számára a legfontosabb szabályokat, amit be kell tartani. Érkezéskor testhőmérséklet ellenőrzést végzünk, ki kell tölteni a Covid-kérdőívet, de a kézfertőtlenítés és a cipővédő felvétele is kötelező. Fontos az is, hogy egyedül érkezzen a páciens, és a fogát már otthon mossa meg” – mondja Dr. Fabriczki-Vidáts Andrea fogorvos.

Két beteg között a rendelő 20 perces szellőztetésen megy keresztül, minden pultot, eszközt fertőtlenítenek, a padlót felmossák és a személyzet is lecseréli a vízálló védőruházatát.

„Az eszközök fertőtlenítése lényegesen nem változott a Covid-járvány miatt. Eddig is antibakteriális, antivirális, és antifungicid eljárásokat alkalmaztunk. A kórokozó baktériumok, gombák, vírusok ellen fertőtlenítő áztató folyadékba helyezzük a szájban használt kéziműszereket. Ezek tisztítása történhet kézzel vagy ultrahangos tisztítással is, majd a végén a folyó vízzel való öblítés következik. Ezt a fázist mosogatógéppel is ki lehet váltani. Csak ezután kerülhet autoklávba (ez egy sterilizáló technológia), vagy régebbi eljárásként hőlégsterilizátorba az eszköz. A páciensek itt nem érzékelik a különbséget, hiszen ezek a folyamatok eddig is fontosak voltak, bár a termikus fertőtlenítő gép az asszisztencia munkáját nagyban megkönnyíti” – teszi hozzá a fogorvos.

Speciális fertőtlenítés maró vegyszerek nélkül

Szakértők szerint ezek a speciális termikus eszköz fertőtlenítő automaták (thermo-dezinfektorok) lehetővé teszik a fogorvosi műszerek biztos, követhetően sikeres tisztítását és fertőtlenítését.

„Különösen anyagkímélő módon dolgoznak és olyan neves gyártók, mint a KaVo és W&H ajánlják a kézidarabok és turbinák előkészítésére. A segítségük jelentős. Míg a kézi mosogatásnál a fertőzés veszély igen magas a gépi mosogatásnál ez szinte teljesen kizárható. A maró vegyszerek használatát teljesen elhagyhatjuk így az eszközök élettartalma is jóval hosszabb. A kézi tisztitás során előforduló sérüléseket is elkerülhetjük. A kézi mosogatás nem hitelesíthető, míg a fertőtlenítő automata ezt a validálási folyamot elvégzi és rögzíti is” – árulta el Huber Anikó, a MIELEMED MPM KFT. kereskedelmi és pénzügyi vezetője.

Innovatív technológia teszi biztonságossá a fogászatokat

Innovatív technológiájukkal, rendkívül fejlett eljárásaikkal és átfogó rendszermegoldásaikkal a Miele Professional készülékei kiemelkedő előkészítési eredményeket érnek el minimális víz-, energia- és vegyszerfogyasztás mellett. Az automatizált eszközök két nagy előnye, hogy biztonságosabb a munkavégzés és optimalizálva van a munkaidő.

„A kisebb forgalmat bonyolító rendelőknél általában egy asszisztens van, ott az ő idejének felszabadítása szempontjából lehet fontos. A több székes rendelőkben pedig a magasabb páciensforgalom miatt vehetik nagy hasznát. Azok a rendelők, akik már használják száz százalékos elégedettséggel teszik ezt, mert valóban megkönnyíti a munkafolyamatokat. Biztos vagyok benne, hogy az orvosok maximálisan megtesznek mindent a megfelelő fertőtlenítés érdekében és azért, hogy minél magasabb színvonalú ellátást kapjanak a betegek, de abban is biztos vagyok, hogy a pácienseket is megnyugtatja a tudat, ha azt látja, hogy egy orvos követi a technológia trendeket és a modern, fejlett eszközöket használ” – tette hozzá Huber Anikó.

A címlapfotó illusztráció.