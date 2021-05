Több mint négymillió magyar élhet már szabadabban a védettségi igazolvánnyal

Több mint 4 200 000 ember számára állítottak már ki védettségi igazolványt. Ebben a beoltottak mellett azok is benne vannak, akik igazolhatóan átestek a fertőzésen az elmúlt hónapokban. A hétvégén rengetegen már ki is próbálták, hogy mire jó a védettségi igazolvány. Azok, akik már jogosultak az igazolványra, de még nem kapták meg, a Magyarország.hu oldalon jelezhetik, de akár személyesen is a kormányablakokban, ahol nem kell előzetesen időpontot foglalni – hangzott el az M1 Híradójában.