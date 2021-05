Nő a környezettudatosság, de nem is olyan „zöldek” a „zöld jelzésű” termékek

Megosztás Tweet



A környezetbarát termékek hitelességét ellenőrzi a következő hónapokban a környezetvédelmi hatóság.

Manapság a fogyasztók többsége már a környezettudatos életmód mellett dönt. Ezt a vállalkozások is nagyon jól tudják, ezért gyakorlatilag mindent megtesznek saját termékeik népszerűsítése érdekében. Ennek következményeként sajnos egyre többször jelennek meg valótlan állítások a környezetbarát termékek esetében. Az Európai Unió közlése szerint az úgynevezett „zöldállítások” 40 százaléka bizonyul túlzónak a piac egészét tekintve. A „zöldre festés jelensége” pedig a cégek leghatásosabb fegyverévé vált – mutatott rá Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggel, Magyarország! című műsorában.

A fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés ezt a megtévesztő piaci magatartást igyekszik kiszűrni.

A fogyasztói tájékoztatások fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Sajnos napjainkban a vásárlóknak nincs elegendő információjuk, hogy megítélhessék egy-egy vállalkozás állításait. A vállalatok visszaélnek a fogyasztók bizalmával, a hitelesség pedig egyre inkább a háttérbe szorul.

„A fogyasztói tájékoztatás szerepe a környezettudatos állítások kapcsán elengedhetetlen.

Ha egy cég esetében megkérdőjelezhető a hitelesség, azt a fogyasztó jelezheti a hatóság felé”

– hívta fel a figyelmet Keszthelyi Nikoletta.

„A fogyasztóvédelmi hatóság a környezetvédelmi logók hitelességének ellenőrzése érdekében a vállalkozásoktól dokumentációkat kérhet, be és a teljes értékesítési láncot is megvizsgálhatja. Ha a forgalmazó vétlen, akkor a láncban őt megelőző vállalkozások ténykedéseit is átvilágíthatja” – mondta a helyettes államtitkár.

