Már nagyon várták ezt a napot a fürdők, éttermek, hotelek

Már a nyitás első napján megélénkült a hazai turizmus. Sokan töltötték valamelyik fürdőben a napot, a szálláshelyekre pedig egymás után érkeznek a foglalások. A vendéglátóhelyeken belső terekben is lehetnek vendégek, de csak azok, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A mai jó időben ugyan inkább a teraszok teltek meg, de a vendéglősök így is forgalomnövekedésre számítanak. Hosszú idő után megnyithattak a kulturális intézmények, valamint a vadasparkok és az állatkertek is. A védettségi igazolványt ezeken a helyeken is ellenőrzik.