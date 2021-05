Szilágyi István halála percéig szerette a fiát, az ügyészség életfogytiglant kért – fájó évforduló

Megosztás Tweet



Ma egy éve, hogy életének 83. évében elhunyt Szilágyi István. Az ügyészség két hete vádat emelt a színművész fiával szemben és életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta emberölés miatt.

Különös kegyetlenség, kalapáccsal többször fejbe verte, fojtogatta, mellkasát megtaposta, többszörös koponyatörés és sorozat-bordatörés – szavak amelyek borzasztó tragédiát takarnak, amelyeket egy év után sem vagyunk képesek felfogni, mert nem is lehet. Túlságosan kegyetlen, túlságosan fájó.

Két hete jelentette be a Fővárosi Főügyészség, hogy vádat emeltek a színművész fiával szemben. Az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A Fővárosi Főügyészség közleményében nem nevezte meg az áldozatot, de az emberölés dátumából és az elkövetés módjából kiderült, hogy Szilágyi István színművész megöléséről van szó. A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A férfi jelenleg letartóztatásban van.

A rendőrségnél korábban rekonstruálták a tragédia napját, illetve az azt megelőző éjszakán történteket is. A nyomozás alapján Sz. Péter az emberölés előtti éjszaka nyugtalan volt, és szülei közé feküdt le aludni, reggel pedig egy kalapáccsal támadta meg apját. A gyanúsított édesanyja próbált segíteni férjének, de fiát nem tudta megállítani. Ezután egy közeli üzletbe sietett, és onnan kért segítséget. Az elvégzett elmeorvos szakértői vélemény szerint Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt. A 83 éves Szilágyi István többszörös koponyatörés és sorozat-bordatörés következtében a helyszínen belehalt sérüléseibe. A vádlott korábban – ittasan – többször is bántalmazta édesapját. A színész azonban nem kívánta fia megbüntetését, egy korábbi eset kivételével nem is indult vele szemben emiatt büntetőeljárás. Mindig megvédte a fiát. Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán idén februárban hunyt el.

Szilágyi Istvánra emlékezünk:

(Fotó: Wikipedia.org)

Szilágyi István 1937. december 7-én született Gyomán. 1957 és 1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult, diplomáját kézhez véve előbb Egerbe szerződött, néhány évig Párizsban élt, majd az Irodalmi Színpad (1970-1973), a Vidám Színpad (1973-1977), a Vígszínház (1977-1979), ezt követően egy évtizedig a Mafilm társulatának volt a tagja.

A 90-es évektől nyugdíjazásáig, 2016-ig a Győri Nemzeti Színház tagja volt.

Budapest, 1960. március 29. Horesnyi László és Szilágyi István színművészek Avenir Zak és Iszaj Kuznyecov Fekete és vörös című színművének egyik jelenetében az Ódry Színpadon. Az előadást Makkai Péter rendezte (Fotó: Nemzeti Fotótár/ Keleti Éva)

Pityi becenevét Básti Lajostól kapta a főiskolán, amit egykori osztálytársa, Sztankay István terjesztett el. Szilágyi Istvánt jellegzetes karaktere miatt pályafutása alatt elsősorban az epizódszerepek találták meg. Igazi karakterszínész volt!

Számos filmben és tévésorozatban szerepelt,

még főiskolásként játszott az Égre nyíló ablakban (1959), ezt követte a nagy sikerű Mit csinált a feleséged 3-tól 5-ig című, Makk Károly által rendezett vígjáték (1964). Országosan ismertté 1968-ban Sipos úr figurájának megformálása tette a Bors című tévéfilmsorozatban.

Egyik legnagyobb sikerét Csukás István Keménykalap és krumpliorr című (1978) népszerű filmjében aratta a plakátragasztó Lópici Gáspár szerepében.

Saját becenevének köszönhette A Tenkes kapitánya népszerű tévéfilm-sorozatban (1964) a Pityik őrmester nevet,

amelyet az író Örsi István az ő tiszteletére adott az általa játszott karakternek.

Volt többek közt szélhámos (Az örökös, 1969), szakács (A halhatatlan légiós, 1971), őrmester (Bors Máté), pandúr (Talpuk alatt fütyül a szél, 1976), huszár (80 huszár, 1978), piócás ember (Indul a bakterház, 1979) és ékszerész (Zsaruvér és csigavér, 2001).

Szilágyi István Hübner és Gáspár Sándor Szkvoznyik-Dmuhanovszkij szerepében Nyikolaj Vasziljevics Gogol A revizor című komédiájának főpróbáján a Győri Nemzeti Színházban (Fotó: MTI/ Krizsán Csaba)

A könnyed szerepek mellett filmdrámákban is játszott: az Azonosítás, az Angi Vera, a Sztálin menyasszonya és A napfény íze című alkotásokban is láthatta a közönség.

Hetvenéves kora után is kapott szerepeket,

játszott a Szuromberek királyfi című mesefilmben, a Casting minden című zenés filmben, valamint a Véletlenül szándékos című krimiben, a Szomjas György által rendezett A Nap utcai fiúk című 1956-os filmben, és a 2009-i filmszemle versenyprogramjában is szereplő, Goda Krisztina által rendezett, Kaméleon című filmben.

Polyák Lilla Dorottya és Szilágyi István a Gondnok szerepében játszik a Gézengúzok című, a Duna TV és Next Station Production által készülő új 11 részes ifjúsági tévéfilmsorozat forgatásán Budapesten, a XI. kerületi Mezőkövesd utcában (Fotó: MTI/ Kallos Bea)

A színész igazi életterének a színházat tekintette,

és azt vallotta, hogy nincs kis szerep.

Pályafutása alatt a legnagyobb klasszikusok – többek közt Csehov, Dosztojevszkij, Steinbeck, Tennessee Williams – darabjaiban lépett színpadra.

Maszlay István Elegáns úr, Áts Gyula Stopli Bácsi és Szilágyi István Kalap szerepében játszik az Aranycsapat című kétfelvonásos musical főpróbáján a Győri Nemzeti Színházban 2012. április 11-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A szélesebb közönség filmes és színházi szerepei mellett reklámfilm-sorozatból is ismeri, a ’90-es években a Lottó reklámarca is volt.

Díjai: