Sok otthon lélegezhet fel, új elemmel bővült az otthonfelújítási program

Már szabályozott szellőzési rendszer kialakítására, korszerűsítésére is igényelhető otthonfelújítási támogatás az április 21-én életbe lépett 183/2021. számú kormányrendelet alapján.

A szabályozott szellőzési rendszerekre az egyre jobban szigetelő nyílászárók miatt van szükség. A szinte tökéletes légzárású, hőszigetelt, korszerű nyílászárókon, nemcsak hideg nem jut be az otthonokba, hanem friss levegő sem.

Megszűnik a természetes szellőzés, a helyiség levegőtlenné válik, nő a páratartalom, ami penészesedéshez és egészségügyi kockázatok egész sorához vezethet. Ezért biztosítani kell az ilyen helyiségek szellőzését. Erre a problémára kínálnak korszerű megoldást a szabályozott szellőzési rendszerek.

A szabályozott rendszerek lényege, hogy éppen annyit és ott szellőztetnek, amennyi szükséges.

Ezeknél a rendszereknél a szellőzés intenzitása általában a levegő minőségétől függ. Az intelligens technológia érzékeli, mikor kell több levegőt beengedni kintről és többet elszívni bentről – mondta Király Tamás gépészmérnök, az Aereco Légtechnika Kft. cégvezetője.

Egy ilyen szabályozott rendszer egyrészt a friss levegőért felelős légbevezetőkből áll, amik biztosítják a szobák esetén az igények szerinti, szükséges levegőmennyiséget.

A légbevezetők lehetnek nyílászárókra vagy falátvezetésbe szerelt páraszabályozott légbevezetők.

A párával és szagokkal terhelt levegő eltávolítása érdekében, az elszívást a kiszolgáló helyiségeken keresztül kell megvalósítani, ilyen például a konyha és fürdőszoba központi elszívással. A bonyolultabb hővisszanyerős rendszerek újrahasznosítják az elvezetett melegebb levegőt, ami jelentős energiamegtakarítással jár.

Általános tapasztalat, hogy a lakásfelújításnál még kevesen gondolnak a szellőztetés fontosságára. Sokan intézik el a problémát azzal, hogy majd gyakrabban szellőztetnek. Csakhogy, a közvélekedéssel ellentétben, így nem kompenzálható a természetes filtráció hiánya. Ráadásul a gyakorlatban nem is igazán működik, mert ha belegondolunk, télen nem szívesen nyitjuk ablakainkat és hűtjük le rendszeresen a meleg lakást – mondta Király Tamás.

Amikor a nem megfelelő szellőzés hiányában elfogy a friss levegő a lakásban, a fürdés, a mosás vagy épp a főzés alatt felszabaduló pára bent reked. Egy átlagos családnál ez naponta több liter pára, víz is lehet. A magas páratartalom a hidegebb felületeken páralecsapódásokhoz, hosszabb távon penészesedéshez vezethet, ami amellett, hogy nem esztétikus, súlyos problémák forrása lehet.

Király Tamás az Aereco Légtechnika Kft. cégvezetője bízik abban, hogy az otthonfelújítási program bővülésének köszönhetően, javulni fog ez a helyzet és nő a megfelelő szellőzéssel ellátott ingatlanok száma.

Az otthonfelújítási program keretében igényelhető támogatás mértéke a páraszabályozott rendszerek esetén is a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint.

Egy kontrollált szellőzési rendszer kezdő bekerülési költsége néhány százezer forint, míg egy hővisszanyerős rendszer másfél-két millió forintba kerülhet. A lakásfelújítási támogatás igénybevételekor, érdemes számolni a kivitelezés költségével is. A kisebb páraszabályozott rendszereket lakásfelújításnál könnyebb megoldani, hiszen a légbevezetőket utólag is be lehet építeni az ablakba vagy a falba, míg a hővisszanyerős változat sok esetben fizikailag kivitelezhetetlen.

A címlapfotó illusztráció.