Nagy bejelentés a Család-Barátban: Áder János és Herczegh Anita nagyszülők lettek

A Család-Barát pénteki adásában jelentette be Herczegh Anita asszony, hogy férjével új szerepben is helyt kell állnia, ugyanis legnagyobb örömükre nemrégiben megszületett első unokájuk.

Négy gyermek édesanyja Anita asszony, aki a Duna Televízió Család-Barát című műsorának pénteki, anyák napi adásának volt vendége.

„Nem voltam még 20 éves, mikor összeházasodtunk. Sokaknak akkor korainak tűnt a házasságunk, de számunkra természetes volt, hiszen annyira biztosak voltunk döntésünkben. 23 éves elmúltam, mikor első gyermekünket vártuk. Addigra befejeztem az egyetemet, de már nagyon türelmetlenül vártam a picit” – emlékezett vissza első gyermeke születésére Anita asszony.

Szülői mintát követve neki is egész életében a családja volt a legfontosabb – árulta el. Mesélt gyermekeiről is. „Mind a négy más karakter, mindegyik a maga módján rendkívüli és értékes” – fogalmazott.

Az unokakérdés is felvetődött a beszélgetés során, amire büszkén jelentette be a Duna Televízió műsorában, hogy már meg is érkezett az első.

„Már nagyszülők vagyunk, nagy boldogságunkra. Pár hónapos a pici, aki idén született, és természetesen a legtökéletesebb lény, akit valaha a földkerekség a hátán hordott” – árulta el a Család-barátban Anita asszony.

Saját családja mellett mindig is érzékeny lélekkel fordult a rászoruló emberek felé Anita asszony. Ennek példája, hogy legutóbb létrehozták férjével a Regőczi István Alapítványt, amely a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítését célozza.

