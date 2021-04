Gőzerővel készülnek a nyitásra a szolgáltatók

Megosztás Tweet



Éppen egy hete, múlt pénteken jelentette be Orbán Viktor, hogy 4 millió beoltott felett értelmet kap a védettségi igazolvány: ezzel lehet szállodába, fürdőbe, állatkertbe, moziba, színházba, meccsre menni. De nyitnak a konditermek és a kalandparkok is a védett felnőttek, illetve a velük egy családban élő 18 év alatti fiatalok, gyerekek számára. Ha egy vállalkozó nem kéri el a védettségi kártyát, azzal milliós bírságot és a helyiség bezárását is kockáztatja – hangzott el az M1 Híradójában.



A soproni Deák étterem teraszán folyamatosan fogadják a vendégeket, és közben az étterem belső terében is minden a helyére került, várják a védettségi igazolvány birtokosait. A tulajdonos Takácsné Pölöskei Dóra elmondta, mindenképp ellenőrzik, hogy az igazolvány érvényes-e.

A Hotel Silverine Lake Resort-ban is mindent előkészítettek a szombati nyitásra, sorra futnak be a foglalások.

Teljes kapacitással újranyit Hajdúszoboszlón szombattól Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a fő hangsúly itt is a biztonságon lesz. Kötelező a védettségi igazolvány és belépéskor testhőmérsékletet mérnek. A Hungarospa Zrt. vezérigazgatója, Kircsi Lajos elmondta, hogy a november 10-e előtti szabályok, a medencék gyakori vízminőség-ellenőrzése, a higiéniai feltételek betartása, illetve a távolságtartás szabályai továbbra is fennmaradnak.

Fontos változás, hogy a kijárási tilalom rövidül, éjféltől kezdődik. Az üzletek pedig este 11 óráig lehetnek nyitva. Ez mindenkit érint.

A további enyhítéseket pedig azok élvezhetik, akik már megkapták a védettségi igazolványt. Ők a vendéglátóhelyek belső tereiben is fogyaszthatnak, este 11 óráig. Belépéskor kell felmutatni a védettségi igazolványt és a személyit, esetleg az útlevelet is elkérheti az üzemeltető. Ha ennek nem tesz eleget a vendéglátóhely vezetője, akkor akár egymillió forintos bírságot is kaphat, vagy egy évre bezárathatják a helyet.

A védettek kiskorú gyermekeiket is mindenhova magukkal vihetik, így szabadidős, sport- és kulturális létesítményekbe is. Szombaton nyitnak a könyvtárak, színházak, a jégpályák, edzőtermek, uszodák és a vadasparkok is.

A fővárosi állatkertben szombattól fogadják a látogatókat, az egyhetes kiselefántot is meg lehet nézni.

A Jászberényi Állat- és Növénykert is várja a látogatókat. Kovács Ágnes, az állatkert gyűjteményvezető helyettese szerint komoly érdeklődésre számíthatnak, az is elképzelhető, hogy ezernél is több látogató érkezik a hétvégén az állatkertbe.

Megkezdődtek a próbák a színházakban, napokon belül fogadják a nézőközönséget. Több teátrum meghosszabbítja az évadot, nyáron is lesznek előadások.

És indul a vetítés a mozikban is.

Sok olyan film van porondon, amelynek bemutatása elmaradt november végén, vagy amikor a harmadik hullám kezdődött, úgyhogy elsősorban ezeket tűzik műsorra – tájékoztatott Demeter Éva, a TISZApART mozi közönségszervezője.

Aki védett, annak a legtöbb helyen már nem kell maszkot viselnie. További változás, hogy védettségi igazolvánnyal karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni hazánkba. Az új szabályokat a Belügyminisztérium egyedi határozatban rögzíti.