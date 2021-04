Megszületett a várva várt kiselefánt Budapesten - videó

Megosztás Tweet



Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefánt anyuka: szombat hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra. A „szülőszoba” éjjellátó kamerái segítségével a Fővárosi Állatkert a születés pillanatait is meg tudta mutatni.

“Szombaton – azaz április 24-én – hajnalban megszületett a várva várt kiselefánt. Számításaink szerint az ellést tavaszra, éspedig tavasz közepére lehetett várni (ahogyan ezt tavaly novemberben be is jelentettük), de a születés várható időpontját ennél pontosabban nem lehetett előre meghatározni. Így a biztonság kedvéért már március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottunk az elefántoknál, még az éjszakai órákban is. A tapasztalatok szerint ugyanis a legtöbb elefántborjú az éjszaka második felében, illetve hajnaltájt szokott megszületni. A kiselefánt végül hajnali 5 óra 9 perckor jött a világra. Az ellés viszonylag gyorsan lezajlott, mindenféle komplikáció nélkül. A „szülőszobában” elhelyezett kamerák rögzítették is az eseményt, így a felvételeket a nagyközönség is láthatja. A videó érdekessége, hogy a képeken úgy tűnik, mintha az anya első dolga az lenne, hogy az újszülöttet megrugdossa. Valójában ez teljesen normális viselkedés az anyaelefántoknál, melynek célja, hogy a magzatburkot eltávolítsák a kicsiről” – írták a fővárosi állatkert oldalán. Arról is beszámoltak, hogy az újszülött kiselefánt nem sokkal később sikeresen lábra is állt, az emlőket is rendben megtalálta, és táplálkozni kezdett. Így – bár minden eshetőségre felkészültek a szakemberek – egyáltalán nem kellett beavatkozni semmilyen módon.

Bár a kiselefánt súlyát pontosan nem lehet lemérni, tapasztalt munkatársaink „szemre" nagyjából 80 kilogrammosra becsülik. Az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 hónap körül szokott lenni, az újszülöttek súlya általában 70 és 100 kg között alakul.