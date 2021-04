Hamarosan nyitnak a szállodák, ezzel pedig a védettségi igazolvány szerepe felértékelődik majd

Megosztás Tweet



Hamarosan nyitnak a szállodák, minimális árváltozásra lehet számítani, a kérdés azonban a szállodák számára az, hogy lesz-e elegendő munkaerő, hiszen a bezárások miatt többen elhagyták az ágazatot. Ezen felül a nagy feladat lesz, hogy a fővárosba csábítsák a magyar turistákat is, mivel még a külföldiek számára nem nyíltak meg a határok.

A védettségi igazolványok ellenőrzése a szállodákban alapvetően nem többletteher, a szállodákban is és a recepciónál is a személyigazolványokat, útleveleket meg szokták nézni nagyon sok helyen, úgyhogy ez már nem fog számítani – mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Vannak, akik már most kijelentették, hogy nem fogják ellenőrizni a védettségi igazolványokat

„Én azt gondolom, hogy vannak törvények, és ezeket a törvényeket be kell tartani. Ezt a törvényt fogja hozni az állam, és ezt be kell tartani, aki nem tartja be annak számolnia kell a következményekkel. Elég szigorú következmények vannak, hiszen aki nem tartja be, azt 100 ezertől egy millió forintig terjedő bírsággal, illetve akár egy éves bezárással is sújtható” – fogalmazott a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Szállodák felkészültsége a nyitásra munkaerő szempontjából sajnos egy sokkal nehezebb dolog, mint a védettségi igazolványokat ellenőrizni kell, hiszen elég sok ember elhagyta az ágazatot – reményeink szerint csak ideiglenesen az elmúlt félév, egy év során –, akik közül most meg kell próbálni minél több embert visszacsábítani. Ez egy nagyon nehéz feladat, már a terasznyitásoknál is látszott – emelet ki Flesch Tamás.

„Részben az a kérdés, hogy mennyire lehet őket visszahívni, részben pedig ezt egy csapattá formálni, betanítani, és megint egy minőségi szolgáltatást nyújtani” – tette hozzá.

Egy szállodának a kinyitása tovább tart, mint egy kisebb vendéglátóhelynek, kávézónak a kinyitása

Egy wellness hotelnek a kinyitás legalább két hetet igénybe vesz mire a takarítás, fertőtlenítés, medencék feltöltése, árukészlet, munkaruhák beszerzését elvégzik.

Flesch Tamás szerint Budapestet és vidéket ketté kell választani, hiszen Budapest nagyon erős százalékban, legalább 90 százalékban eddig is a külföldiekre épült, és jelenleg az országhatárok zárva vannak ilyen szempontból. „Budapesten nagy valószínűséggel nem lesz nagy szállodanyitási őrület, vidéken pedig hetek kérdése, hogy azért folyamatosan nyissanak, biztos, hogy ott se fog mindenki kinyitni, de vidékre egy nagyon erős belföldi turizmust várunk az egész nyár folyamára.”

Vannak-e már előfoglalások?

Abban a pillanatban, hogy a miniszterelnök bejelentette, hogy lehet nyitni elindultak a foglalások, nem csak nyárra, de már jövő őszre is. Rengeteg pénz van jelenleg is SZÉP kártyán, közel 160 milliárd, a kormányrendeletnek köszönhetően ez átjárható, tehát a szállodások is bizakodnak abba, hogy sok pénzt el fognak szállodában költeni a vendégek.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke úgy véli, hogy minimum olyan erős szezon lesz belföldön, mint tavaly, de az is lehet, hogy minimálisan erősebb lesz.

„A pontos áremelést a szállodák esetében azért nehéz megmondani, mert úgynevezett dinamikus árazással dolgoznak, ami azt jelenti, hogy attól függ az ár, hogy mikor és melyik időszakra foglalunk szállást. Ez nagy áringadozást jelenthet, hiszen az árnak lehet a fele, de a duplája is" – mondta Flesch Tamás.

„Valamennyi áremelés összességében átlagosan lesz, tehát azért egy 10-15 százalékos áremelést a szállodák esetében el lehet képzelni. Vendéglátók esetében lehet több is, hiszen az alapanyagárak nagyon megemelkedtek, és még azt sem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni a munkabér”

– tette hozzá.

A belföldi turizmus gyorsan helyre fog állni, a külföldi turizmus tekintetében – ami főleg Budapestet érinti – talán ősszel történhet valami. Nyáron bízunk benne, hogyha a kormány tud kétoldalú megállapodásokat kötni szomszédos országokkal, akkor az autós turizmus már elindulhat, de az, hogy teljesen helyreálljon annak talán jövő tavasz lehet az első időpontja – mondta Flesch Tamás.

