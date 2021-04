Hamarosan ismertetik a 16 éven felüliek oltásának részleteit

Több mint 2 250 000 vakcinát kap Magyarország egy hét alatt keletről és nyugatról. Ennek már több mint a fele megérkezett, így csak ismételni lehet, ami tegnap is elhangzott az M1-en: már mindenki számára van vakcina, aki regisztrál, akár napokon belül megkaphatja. Reggelig 3 774 000 első körös oltást adtak be. Gyorsan közeledik a 4 millió. A Sinopharm mellett már az AstraZenecára is bárki foglalhat időpontot az interneten – közölte az M1 Híradója.