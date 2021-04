Nem vesz el területet a Fudan Egyetem a Diákvárostól

Megosztás Tweet



A déli városkapu komplex fejlesztése alkalmas lesz a diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is, vagyis az újonnan létesülő felsőoktatási intézmény nem vesz el területet a diákvárostól – jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter kedden Budapesten.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete nemzetközi építészeti tervpályázat eredményhirdetésén Budapesten, a Nagyvásártelepen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Palkovics László a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete nemzetközi építészeti tervpályázat eredményhirdetésén hangsúlyozta: a terület fejlesztésének eredeti koncepciója is tartalmazott az intézményi övezet, a kollégiumok és a közösségi terek mellett olyan fejlesztési területet, amely kapcsolódó befektetések, például kutatóintézetek létrehozására alkalmas.

– tette hozzá. A miniszter felidézte, hogy a kormányzat már 2017-ben elfogadott egy 220 milliárd forint összegű kollégiumfejlesztési stratégiát, amelynek meg is kezdődött a megvalósítása. A Diákváros kialakításának elképzelése csak azután fogalmazódott meg, hogy meghiúsult a budapesti olimpia megrendezésének a terve – fűzte hozzá.

Palkovics László felhívta a figyelmet arra, hogy a Fudant a világ 34. legjobb egyetemeként tartják nyilván és a budapesti campus megvalósítása jó Magyarországnak, jó Kínának és jó a közösségnek.

Végül megjegyezte, hogy a Kínával történő felsőoktatási együttműködésről szóló elképzelés nem új, hiszen 2008-2009-ben már a Gyurcsány-kormány is célul tűzte ki a kínai hallgatók számának növelését Magyarországon.

Schneller Domonkos, a Miniszerelnökség Budapest és az agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára, a tervpályázat bíráló bizottságának az elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban számos olyan ikonikus épület, például

a Várkert Bazár is megújult a fővárosban amelyek már-már pusztulásra voltak ítélve.

Ugyanakkor a 19. századi alkotások mellett a nemzeti örökség részei a 20. században született épültek is, mint például Münnich Aladár által tervezett Nagyvásártelep – vélekedett.

Hangsúlyozta: az olimpiai pályázat egyik legfontosabb öröksége hogy a fejlesztési program keretében felébred Csipkerózsika-álmából az észak-csepeli, ferencvárosi rozsdaövezet, megvalósulhat a többi között a Diákváros és a Galvani híd, valamint évtizedek után egy nagy zöld területtel egészül ki Budapest.

A Nagyvásártelep központi épülete Budapesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A tervpályázatra elsősorban hazai építészek munkáit várták, hogy így is segítsék a szektort a járvány idején. Az elbírálás alatt folyamatos párbeszédre törekedtek a területileg illetékes önkormányzatokkal és a munkába bevonták az építész szakmai szervezetek képviselőit is – közölte.

tudják, hogy vannak akik számára csak a „vagy-vagy” létezik, ám a kormányzat „is-is”-ben gondolkodik.

Azaz szükség van a Galvani hídra is, az Aquincumi hidra is, az Albertfalva hídra is, valamint kell a Diákváros és kell a világ elitjéhez tartozó egyetem is – mondta Schneller Domonkos.

A tenderre 23 pályamű érkezett. Harmadik díjban részesült a Studio Egret West Ltd. és a Robert Gutowski Architects Kft. közös munkája. Második lett a Deichler Jakab Építész Stúdió Kft. pályázata, az első díjat pedig a BIVAK studio Kft. terve érdemelte ki.