Jó döntést hozott Magyarország, így most mindenki számára elérhető az oltás

Sorra érkeznek a több százezer adagot tartalmazó vakcinaszállítmányok az országba, így most már valóban mindenki számára elérhető a védőoltás. „A harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk” – mondta Müller Cecília. Kiemelte, hogy a héten Szputnyik, Pfizer és AsraZeneca oltásból is nagy mennyiség érkezett, illetve érkezik. Hajnalban 480 ezer Szputnyik vakcinát hozott Moszkvából a kormány gépe. A mai Szputnyik szállítmánnyal a keleti gyártók már a felét teljesítették annak, amiről a kormánnyal szerződtek. Az uniós beszerzés ennél sokkal lassabban halad – hangzott el az M1 Híradójában.



Az oltási igazolást lepecsételték és közben már adták is be az injekciót a miskolci kórházban. Összehangoltan dolgoztak az ápolók és az orvosok, minden eddiginél több helyszínen, egyszerre hatvan kórteremben oltottak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oltóközpontban három nap alatt több mint 12 ezren kapják meg a Sinopharm vakcinát. Új részlegeket nyitottak meg és tovább, este kilencig fogadják a regisztráltakat.

„A kórházon belül különböző átszervezéseket kellett végrehajtani, a forgalmi rendben, a parkolási rendben, illetve hát a kórház megközelítése tekintetében is. A városban is bizonyos forgalmi rend átalakításokat kellett végrehajtani” – mondta Révész János a kórház főigazgatója.

Az egri Markhot Ferenc Kórházban is növelték a kapacitást, itt is több ezer oltást adnak be naponta.

„Három oltóponton, ami magában foglal nagyon sok oltóhelyet, egy-egy rendelőt, helyiséget. Ahhoz, hogy ez működjön, húsz orvos kolléga és több mint negyven szakdolgozó, kolléga, kolléganő az, aki ebben együttműködik, közreműködik” – ismertette Maszárovics Zoltán infektológus, orvosigazgató.

A Kaposi Mór Oktatókórház bejáratánál, ellenőrzik az adatokat és megmondják, kinek hova kell mennie. A többség most Sinopharm oltást kap. A regisztráltaktól azt kérik, hogy a megadott időpontra pontosan érkezzenek és legyenek náluk a szükséges dokumentumok.

„A hozzájárulási nyilatkozatot kitöltve hozza magával, amennyiben nem tudja, akkor itt nyilván a helyszínen fogja kitölteni, személyi igazolvány, TAJ-kártyát vagy útlevelet hozzon magával az illető, és ami még fontos, hogy a visszaigazoló emailt, hogy ő időpontot foglalt, azt vagy kinyomtatva vagy a telefonján bemutatva érkezzen” – fogalmazott Ványi Gabriella oltópontvezető.

Előkészítették a fecskendőket és sorra adták be az injekciót az egyik komáromi háziorvosi rendelőben is.

Most kizárólag a Sinopharm vakcináját használják. „Nagyon sokat oltottunk Sinopharm oltással és elmondhatom, hogy nagyon jók vele a tapasztalatok, kevés a mellékhatás, a betegek jól tűrik és adható mindenkinek” – közölte Gordán Ildikó háziorvos.

Országszerte folyamatosan adják be a Sinopharm vakcinát a kórházakban és a háziorvosi rendelőkben. Szerda estig több száz helyszínen várják a regisztráltakat. Még mindig lehet időpontot foglalni az eeszt.gov.hu oldalon, a TAJ-szám és a születési dátum magadásával.

„Ki tudják választani az oltási helyet és az oltás időpontját is. Ez is, mint a többi oltás, regisztrált lakosoknak a lehetősége” – hangsúlyozta Becsei László a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa.

A fővárosi kórházakban is dübörög az oltási akció.

A Honvédkórházban a Sinopharm vakcina mellett most második körös Pfizer és Szputnyik oltásokat is adnak be. „A rendszer remekül működik, a hétfő, kedd és szerdai nap folyamán nagyrészt ki fogjuk használni az oltóanyagokat. Mi még a vidéki telephelyeinkre is tudunk elvinni, hogy minél közelebb vigyük az oltakozóknak az oltást” – fejtette ki Wikonkál Norbert főigazgató.

Már mintegy 3 millió 680 ezerre nőtt az oltottak száma itthon. Több mint 1 millió 710 ezren már a második adagot is megkapták. A hivatalos tájékoztató oldal adatai szerint a lakosság 37 százaléka már kapott oltást, ami jóval nagyobb arány az uniós átlagnál. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót.

Leszálló szakaszban vagyunk

„A harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk” – mondta Müller Cecília. Kiemelte, hogy a héten Szputnyik, Pfizer és AsraZeneca oltásból is nagy mennyiség érkezett, illetve érkezik, így bárki rövid időn belül megkaphatja az oltást, aki regisztrál és időpontot foglal.

„Szerdáig áll nyitva az a lehetőség, amikor bárki, aki regisztrált, kifejezte az oltás iránti igényét, jelenleg a Sinopharm vakcinájának a beoltására foglalhat időpontot bármelyik oltóponton, és természetesen a szabadon lévő, még szabadon lévő időpontokra. Ezért bíztatok mindenkit arra, hogy minél nagyobb számban éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen most nem kell SMS-re várni, nem kell a háziorvos megszólítására sem várni” – tette hozzá az országos tiszti főorvos.

Szputnyik vakcinák érkeztek

Hajnalban 480 ezer Szputnyik vakcinát hozott Moszkvából a kormány gépe. Ebből 200 ezer első körös oltás, 280 ezer pedig második komponensű oltóanyag. A Szputnyiknál ugyanis nem egyforma ez a kettő. A kormány összesen egymillió embernek elegendő oltást rendelt Oroszországtól, az első dózisból már mind megérkezett.

„Mindenki aki megkapta az első oltást a Szputnyikból, meg tudja kapni a második adagot is. Már csak egy kétszázezres orosz szállítás van hátra, ez majd néhány hét múlva érkezik a ma beérkező kétszázezer első komponens második komponense lesz ez. Azt gondolom, hogy az idő bebizonyította, hogy helyes döntést hoztunk, amikor úgy döntöttünk, hogy Oroszországból is vásárolunk oltóanyagokat. Hiszen, ha ezt nem tettük volna meg, ma egymillió emberrel kevesebben lennének biztonságban” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter.

Gyorsabban haladnak a keleti beszállítók az uniónál

A mai Szputnyik szállítmánnyal a keleti gyártók már a felét teljesítették annak, amiről a kormánnyal szerződtek. Az uniós beszerzés ennél sokkal lassabban halad.

Eddig mindössze a 15 százalékát szállította le Brüsszel annak a mennyiségnek, amennyi összesen Magyarországnak jut az EU-s beszerzésből. A legtöbbet a Pfizer küldött, de az is csak 24 százaléka – vagyis kevesebb mint negyede – a lekötött mennyiségnek. Emlékezhetünk az első uniós szállítmány december 26-án érkezett, tehát több mint négy hónap alatt jött ennyi nyugati oltóanyag.

Keletről viszont – nagyjából 2 és fél hónap alatt – az ígért mennyiségnek már a fele megérkezett. Az oroszok igen gyors tempóban küldték az oltóanyagot, 90 százaléka már itt van a lekötött Szputnyik V-nek. De darabszámra Kínából is majdnem ugyanannyi jött már, ami pedig az összes lekötött Sinopharm mennyiségnek több mint a harmada.