Hatvan éves hidegrekord dőlt meg

Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján.

Mint írták, mostanáig április 26-án mínusz 5,3 Celsius-fok volt a hidegrekord, amit 1960-ban, Putnokon rögzítettek. Most hétfőn egy hullámzó hidegfront hatására országszerte hűvösebb volt az idő. Zabaron mínusz 5,7 fokig hűlt le a levegő.

(Forrás: OMSZ)

A meteorológiai szolgálat egy Facebook-bejegyzésében arról is írt, hogy a 21. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani. Hozzátették: 121 év távlatában is a sereghajtók közé kerülhet a 2021-es április. Közölték, hogy az eddigi leghidegebb április 1929-ben volt, akkor 6,8 fok volt a hónap középhőmérséklete. Most vasárnapig ez az érték 7,9 fok.

Azt írták: május első napjaiban derül ki, hogy 1901 óta hányadik leghűvösebb április az idei.