Terasznyitás után – Felpezsdült az élet, de fegyelmezettségre van szükség

Jól sikerült az első hétvége. A tapasztalatok szerint szinte mindenhol megteltek a teraszok, és a felszolgálók mellett a vendégek is törekedtek a szabályok betartására. Ha ez továbbra is így marad, akkor a vendéglátás akár júniusra visszatérhet a 2019-es szintre. Ehhez azonban szükséges, hogy mindenki felelősségteljesen viselkedjen továbbra is, mert a járványnak még nincs vége, és szükséges az is, hogy minél többen beoltassák magukat, hogy védettséget szerezzenek a koronavírussal szemben – közölte az M1 Híradója.