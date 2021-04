Május 10-re visszatérnek a felsősök és a gimnazisták is

Megosztás Tweet



Kinyitottak az iskolák és óvodák. A pedagógusok a nyitásra soron kívül megkapták a védőoltást, de aki eddig nem regisztrált, megteheti és beoltják. Az első hét tapasztalatairól mesélnek szülők és pedagógusok egyaránt az M1 Család'21 című műsorában.

A sikeres oltási programnak köszönhetően kinyitottak az óvodák, valamint az alsó tagozatos diákok is visszaülhettek az iskolapadba.

„A köznevelés újranyitása, az az ország újraindításának az egyik legfontosabb láncszeme, hiszen ahhoz, hogy a szülők is dolgozni tudjanak, ahhoz a köznevelésnek működnie kell”

– mondta Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár.



A gyermekek és a pedagógusok egészsége érdekében a kormány változtatott az oltási stratégián, és az oktatási intézmények dolgozóinak soron kívül biztosította a vakcinát. A pedagógusok örültek a kivételes lehetőségnek, és kérték a vírus elleni védelmet.

„A kollégák döntő többsége fölvette az első oltást. Van, aki korábban is megkapta már, de a második oltást azt majd májusban fogjuk megkapni. Ez egy ilyen belső felmérés, ami nem reprezentatív természetesen, de 99 százaléka a kollégáknak felvette az oltást”

– nyilatkozta Hicz János, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.

György István államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője elmondta, hogy összesen 220 ezren regisztráltak a pedagógusok közül, 88 százalékuk kapta meg az oltást. Ez az arány járványügyi szempontból már tulajdonképpen közelít a teljes beoltottsághoz.

Az egyéni védekezés szempontjából azonban nagyon fontos, hogy minél többen immunizálva legyenek.

„Ha regisztrálnak, akkor az oltási ütemnek megfelelően ők is fogják kapni az értesítést, és természetesen fel tudják venni az oltást”

– tette hozzá az államtitkár.

A koronavírus ellen az egyetlen biztos fegyver a védőoltás, azonban rendkívül fontos a járványügyi szabályok betartása is.

„Mindazok a szabályok, amelyek a tanév korábbi szakaszában egyébként, amikor jelenléti formában folyt a nevelés, oktatás léteztek, ezek most is fennmaradtak”

– jelentette ki Kisfaludy László, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár.

Ilyen szabályok például a testhőmérséklet mérés, a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, illetve a maszkviselés szabályai. A távolságtartás is fontos, ezért az iskolai oktatás is kisebb csoportokban zajlik. A rendelet értelmében még csak az alsósok járhatnak újra iskolába, a többiek továbbra is online tanulnak.

„A gyermekem 7,5 éves, idén kezdte az első osztályt. Nagy váltás volt neki ez az egész, hogy otthonról kellett tanulni. A gyermek alig várta, hogy iskolába jöhessen”

– mondta Horváth Gergely, az egyik szülő.

A pedagógusok soron kívüli oltásának köszönhetően, illetve a szigorú járványügyi előírások betartása mellett a gyermekek biztonságban vannak, ám ha a szülők továbbra sem szeretnék iskolába vagy óvodába vinni csemetéjüket, igazgatói engedéllyel megtehetik, de a hiányzásra vonatkozó szabályok most is érvényben vannak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy csupán minden ötödik család döntött a gyermek otthonmaradása mellett. Amennyiben az oltás továbbra is jó ütemben halad, és folyamatosan javulnak a járványügyi adatok,

május 10-én a felső tagozatos diákok és a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe.

A címlapfotó illusztráció.