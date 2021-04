Így telt az első hét az óvodákban, iskolákban

Megosztás Tweet



Egy hete nyitottak újra az iskolák és az óvodák, bár a koronavírus-járványra hivatkozva a szülők dönthettek úgy, hogy gyermekeiket még otthon tartják. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára szerint fokozatosan javul a helyzet, egyre többen engedik gyermekeiket vissza az óvodába, iskolába.

A járványügyi helyzet javulása miatt április 19-én újra kinyithattak az óvodák, illetve az általános iskolák alsó tagozatai. Sok szülő még korainak tartotta a kormány döntését, illetve az online oktatás megszüntetését, így többen még otthon tartják gyermekeiket, azonban Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára változásra számít – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az elmúlt egy hét adatai alapján a gyermekek 60 százaléka tért vissza az óvodákba, az iskolákba pedig a 75 százalékuk.

A koronavírus-járványra hivatkozva a szülők dönthettek úgy, hogy gyermekeiket még nem küldik vissza az iskolákba, óvodákba, hiszen ezt a kormány nem tette kötelezővé. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pedagógusoknak kellő rugalmassággal kell eljárniuk a hiányzások igazolásának elfogadásában. Maruzsa Zoltán az elkövetkező két-három hétben arra számít, hogy egyre több szülő viszi majd vissza a gyermekeit az óvodába, iskolába.

Az érettségik után a fennmaradó nyolc évfolyam is visszaülhet az iskolapadba

Az idei érettségi vizsgák a tavalyihoz hasonlóan zajlanak majd, ugyanis a tavaly kialakított rendszer sikeres volt, egyetlen fertőzés góc sem alakult ki a vizsgák alatt. Tíz érettségiző ülhet egy teremben, hogy a kellő távolságtartás biztosított legyen. A maszk viselése az iskolák területén továbbra is mindenhol kötelező lesz, így a megfertőződés esélye rendkívül alacsony.

Maruzsa Zoltán a hétvégi terasznyitás és az arról készült képek kapcsán megemlítette, mennyire fontos most a személyes felelősség, és reméli, hogy az érettségizők odafigyelnek magukra, nehogy megbetegedjenek a vizsgák előtt.

„Kifejezetten reménykedem abban, hogy az érettségizőkben van most akkora felelősség és odafigyelés, hogy kerülik az ilyen rendezvényeket és tömegjeleneteket”

– mondta az államtitkár.

Május 10-én az érettségi vizsgák után újranyitnak az oktatási intézmények a felső tagozatosok és a középiskolások részére is, így visszaáll a teljes jelenléti rend. Az államtitkár elmondása szerint ez a fennmaradó egy hónap fontos a közösségépítés, illetve az tanév zárásának szempontjából is, ugyanis ez az idő lehetőséget ad az esetleges pótlásra, felzárkóztatásra és a tudás rendszerezésére is.

