Így kezdődött a tömeges oltás a kínai vakcinával

Elkezdődött a tömeges oltás azzal a 600 ezer Sinopharm vakcinával, mely szombaton érkezett Magyarországra. A hétvégén még több oltóanyag érkezik hazánkba – derült ki az M1 Híradóból.

A tervek szerint Budapesten nagyjából 900 praxisban, 42 ezer embert oltanak be szerdáig, így az ellátóhelyeket és a logisztikai hálózatokat előzetesen felkészítették a terhelésekre.

„Fokozatosan az erőforrásainkat úgy növeljük, és úgy vonjuk be a csapatainkat, ahogy a vakcinák érkeznek, és amennyi vakcina éppen rendelkezésre áll”

– mondta Sára Botond Budapest kormánymegbízottja, majd hozzátette, fel vannak készülve a két-háromezer ember beoltására.

Múlt hét péntek óta lehet időpontot foglalni, az újonnan kialakított időpontfoglaló rendszerben. Jól vizsgázott a rendszer, ugyanis a jelentkezés után pár órával például Zalaegerszegen már be is oltották a pácienseket. Horváth Tihamér, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház oltóorvosa az M1-nek elmondta, jól halad az oltás, és várják továbbra is az oltandókat a kórházban.

Mára már több mint 3 600 000 ember megkapta az első oltását, a másodikat pedig már több mint 1 665 000-en, így Magyarország a második az uniós beoltottsági ranglistán.

Ezen az oldalon lehet regisztrálni: https://www.eeszt.gov.hu/

A teljes videó itt tekinthető meg:





A címlapfotó illusztráció.