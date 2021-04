A teraszokon nem szabad elfelejteni a veszélyeket

Megosztás Tweet



Hétvégén nyitottak a teraszok, és visszakaphattuk a régi életünk egy darabját. A november óta tartó bezárás után sokan éltek a lehetőséggel, és meglátogatták kedvelt helyeiket. Az, hogy ez így maradhasson be kell tartani a járványügyi intézkedéseket. A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendége volt Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke.

Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: helyes döntésnek tartja, hogy a nyitás után is kaphatják a szolgáltatóiparban lévők az ágazati bértámogatást. Az első alkalom azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a vendéglátóipari egységek iránt, de állítása szerint nem szabad elfelejteni, hogy most volt egy felfokozott várakozás, és a hétköznapokon nem lesz ennyire erős a forgalom.

Budapesten óriási tömegek hömpölyögtek az utcákon, azonban a Balatonon voltak több vendégre számítottak.

„Balatonon nagyon sokan visszavárták a törzsvendégeiket. A legtöbben nem úgy fogalmaztak, hogy ki akarnak ülni egy teraszra, hanem, hogy egy konkrét hely teraszára akarnak menni. Ez Budapesten sem volt másképp. Olyan helyekre mentek inkább, amik klasszikus gyűjtőpontjai voltak eddig is a fiataloknak. Továbbá nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy teraszon fogadja a vendégeit, ezért is bízunk abban, hogy előbb-utóbb megnyitnak a belső terek is” – foglalta össze az elnök.

Azt is hozzátette, hogy amikor az élet visszatér a rendes kerékvágásába, akkor lesz áremelkedés. Az elmúlt fél év kényszerű veszteségei arra sarkallják a vendéglátósokat, hogy valamilyen szinten ezt árban realizálják, de azt azért látni kell, hogy a kereslet ezt nagyon be fogja határolni.

„Munkaerő szempontjából nehézség lehet azonban a nyári főszezon, mivel akik véglegesen elhagyták a szakmát, azok nagyon fognak hiányozni”

– mondta Gál Pál Zoltán.

Továbbá azt is kiemelte, hogy a nagy eufória mellett nem szabad elfelejteni, hogy vannak járványügyi intézkedések és a vendéglátóhelyek ezt nem tudják betartatni hatóságilag.

„Reményeim szerint felelős lesz a fogyasztói magatartás, mert ha nem megfelelően alakulnak a számok, sajnos félő, hogy visszazárás is lehet”

– mondta az elnök.

Négymillió beoltott után nyitnak az éttermek, azonban már most a vendéglátósok közül sokan nemtetszésüket fejezték ki az oltási igazolvánnyal kapcsolatban. Az elnök elmondta, hogy el szeretnék kerülni, hogy mindenkinek ellenőrizni kelljen az igazolványát, mert ez egy többletteher. Szerinte ösztönözni kell az oltakozást, hogy az emberek minél előbb be akarják magukat oltatni, hogy visszatérjen a normális életük. Lezárásként azt is elmondta, hogy a vendéglátóipari szektorban jóval nagyobb az oltásra való hajlandóság mint az országos átlag.

A teljes interjút itt hallgathatja meg

