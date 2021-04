Itt lehet majd fagyra számítani

Megosztás Tweet



Az Országos Meteorológiai Szolgálat elárulta milyen időre számíthatunk az ország területén hétfő éjfélig.

Egy gyenge hidegfront vonul vasárnap át felettünk, ennek szakadozott felhőzete elsősorban az északkeleti, keleti megyékben zavarja majd jelentősen a napsütést, és leginkább ott van esély a délután során záporok, zivatarok kialakulására lokálisan intenzív csapadék és viharos széllökések kíséretében. Máshol a napsütés lesz jellemző, bár délnyugaton is előfordulhat zápor, elvétve zivatar. A délutántól északnyugatira forduló szél a főváros térségében, Észak-Dunántúlon erősödhet meg. Éjszaka nagyrészt csökken a felhőzet és hajnalra legyengül a szél is, délnyugaton viszont befelhősödik az ég, ott akár kevés csapadék is lehet. Hétfőn a vastag felhőzet terjeszkedik, az ország délnyugati, déli felén csak keveset süthet a nap, a déli megyékben eső is várható. Északabbra a délelőtti napsütést követően gomolyfelhők képződnek, de csapadék arrafelé nem lesz. Szinte mindenhol gyenge, mérsékelt légmozgásra számíthatunk.

Hajnalban -4 és +4 fok között alakul a hőmérséklet. Fagyra leginkább az Északi-középhegység térségében, északkeleten, a Duna-Tisza közén, illetve elvétve a Kisalföldön van esély.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 14 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

A kevés felhő, mérsékelt szél és az átlagosnál továbbra is hűvösebb légtömeg megteszi hatását: Európa legnagyobb részén továbbra is előfordulnak hajnali fagyok, ráadásul egy gyenge hidegfront mögött jelenleg is néhány fokkal hidegebb levegő áramlik dél felé, többek közt a Kárpát-medence irányába is. Az Ibériai-félsziget térségében ezzel szemben egy elöregedő ciklon örvénylik, ott az ismétlődő záporokból helyenként 40 mm-t meghaladó napi csapadékot regisztráltak. A légörvény előoldalán Délnyugat-Európába már az évszaknak jobban megfelelő hőmérsékletű légtömeg érkezik a Földközi-tenger irányából, igaz, 25 fokot meghaladó értékeket csak elvétve találunk. Hazánk időjárását a fentebb említett gyenge hidegfront alakítja, amely mögött ismét visszaesik a hőmérséklet.

kiemelt kép: illusztráció/Pixabay