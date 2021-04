Indul a tömeges oltás – minden amit, tudni kell a kínai vakcinával kapcsolatban

Megosztás Tweet



Holnaptól olyan tömeges oltási akció indul, amelyre az elmúlt 4 hónapban nem volt példa. Több száz helyen adják majd be a Sinopharm vakcinát, azoknak, kik saját maguknak foglaltak időpontot az interneten keresztül – közölte az M1 Híradó.



Pénteken jelentette be az országos tiszti főorvos, hogy indul a tömeges oltás. Müller Cecília azt mondta: az a cél, hogy az oltópontokon és a háziorvosoknál minél többen, minél gyorsabban megkaphassák a vakcinát. Vagyis, mostantól nem kell sms-re, egyéb üzenetre, vagy a háziorvos hívására várni. Csak időpontot kell foglalni, ami mindössze egy-két percet vesz igénybe.

Ezen az oldalon lehet regisztrálni: https://www.eeszt.gov.hu/

Az oltást hétfőre, keddre és szerdára lehet kérni. A kampányban a kínai Sinpoharm vakcinával oltanak. Fontos, hogy a lehetőséggel azok élhetnek, akik már regisztráltak korábban az oltásra.

Az új lehetőség máris nagyon népszerű. A Semmelweis Egyetemre rövid idő alatt csaknem 4500-an jelentkeztek. De még vannak szabad helyek.

"Én mindenkit csak biztatni tudok, hogy jelentkezzenek, mert hely, oltóanyag van, és az oltások ezek biztonságosak és kifejtik a védőhatást" – mondta Szabó Attila a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese.

A tömeges oltási programban most a szombaton érkezett kínai oltóanyagot használják fel. A tervek szerint a most elindult foglalási rendszer a továbbiakban is működik majd.

"Lehetőség lesz a regisztráltaknak arra, hogy közvetlenül oda foglaljanak időpontot, ami nekik a legközelebbi oltópont, illetve a leginkább megfelelő időpont arra, hogy részt vegyenek az oltásban" – mondta Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője.

Az internetes rendszeren mindenkinek csak egy időpont foglalására van lehetősége, ami a véglegesítés után nem módosítható. Ha valaki mégsem jelenik meg, akkor is megkapja az oltást, de csak egy későbbi időpontban.

Fontos kérdések és válaszok

Ki jogosult most online időpontfoglalásra?

Minden olyan regisztrált, aki még nincs beoltva és akinek már feldolgozták és érvényesítették a regisztrációját. Itt ellenőrizheti, hogy az Ön regisztrációja milyen státuszban van: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Nem rég regisztráltam, de még nem érvényes a regisztrációm. Foglalhatok időpontot?

Nem. Csak a már feldolgozott, érvényes regisztrációval rendelkezők jogosultak az időpontfoglaló használatára. Ha Ön pár napja regisztrált, kérjük legyen türelemmel a regisztrációja érvényesítéséig, és azt követően, egy másik alkalommal már használhatja Ön is az időpontfoglalót.

Milyen oltási napokra tud most időpontot foglalni?

Április 26. hétfő, 27. kedd, 28. szerda.

Milyen vakcinával történik az oltás?

Sinopharm vakcinával.

Hová tud időpontot foglalni?

Minden az időpontfoglaló rendszerben felajánlott kórházi oltópontra.

Csak a lakcím szerinti kórházi oltópontra lehet időpontot foglalni?

Nem, akár más településen található kórházi oltópontra is. A foglalásnál azonban vegye figyelembe, hogy a második oltást is ugyanott fogja megkapni, ahol az első oltást.

Az oltás második időpontja is ugyanott történik, ahol az első oltás?

Igen, a második oltás is csak ott történhet, ahol az első (a két oltás között 28 napos a különbség ennél a vakcinánál).

Lefoglaltam az időpontot. Utólag tudom módosítani?

Nem.

Nem találok most megfelelő időpontot. Ha most nem foglalok, akkor is jogosult maradok az oltásra?

Igen.

Lefoglaltam az időpontot, de mégse tudok elmenni a lefoglalt időpontra. Mit tegyek?

Kérik, hogy lehetőleg jelenjen meg az oltáson a lefoglalt időpontban! Ha valamilyen oknál fogva Ön mégsem tud megjelenni a lefoglalt időpontban, akkor is jogosult marad az oltásra a későbbiekben.

A háziorvosom is hívott oltásra miután már lefoglaltam az időpontot. Mit tegyek?

Kérik, hogy ha a háziorvosa is hívja Önt oltásra, akkor jelezze neki, hogy Ön már foglalt online időpontot kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

Családtagok foglalhatnak egy időpontot?

Minden regisztrált saját maga számára tud időpontot foglalni. Természetesen, ha családtagok külön-külön találnak olyan időpontot az oltásra, amikor együtt is tudnak menni, megtehetik.

Hatósági házi karanténban vagyok. Mehetek oltásra?

Nem.

Én szeretnék menni oltásra, de más vakcinát kérek.

Ez az oltási akció kifejezetten Sinopharm vakcinával történik. Ha ez nem felel meg Önnek, akkor kérjük, hogy ne foglaljon most időpontot!

Krónikus beteg vagyok. Foglalhatok időpontot? Oltható vagyok Sinopharmmal?

A Sinopharm vakcina alkalmazási előírása szerint az egyensúlyban tartott, megfelelően kezelt krónikus betegnek is adható a vakcina. De mint minden más oltásnál, itt is az oltóorvos hatásköre eldönteni, hogy oltható vagy sem. Ezért fontos kitölteni a hozzájáruló nyilatkozatot a meglévő betegségek feltüntetésével és a meglévő krónikus betegséget az oltóorvosnak az oltás előtt szóban is jelezni.

Már megkaptam az első Sinopharm oltást, akkor én is foglalhatok időpontot a második oltásra?

Nem. Azok foglalhatnak így időpontot, akik még egyáltalán nem kaptak oltást. Azok akik már megkapták az első Sinopharm oltásukat a háziorvosnál, a másodikat is ott kapják meg.

Aktív beteg vagyok. Foglalhatok időpontot?

Ha Ön jelenleg akut koronavírus-fertőzött vagy egyéb más lázas, akut betegsége van, akkor most nem oltható. Természetesen jogosult marad az oltásra később is.

Várandós vagyok. Foglalhatok időpontot?

Mivel a várandósoknak Pfizer és a Moderna vakcina alkalmazható, ebben az oltási akcióban nem tud részt venni.

Mit vigyek az oltásra?

A TAJ-kártyát, a személyi igazolványt és kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot. Lásd: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hozzajarulo-nyilatkozat-nyomtassa-ki-toltse-ki-es-vigye-magaval-az-oltasra

Lehetőség szerint, a kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról.

Az egy hónap múlva esedékes második oltásra is kell majd online időpontot foglalni?

Nem. Az oltóponton az első oltás beadásakor automatikusan kap egy időpontot a második oltásra is.