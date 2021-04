Senki ne dőljön be a baloldali álhíreknek, az összes vakcina biztonságos – erre hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet elemezője az M1-en. Georg Spötle emlékeztetett: miközben a baloldali politikusok a keleti oltások ellen kampányoltak, sokan például éppen a Szputnyik, orosz vakcinával oltatták be magukat. Az elemező szerint aki bedől a baloldalnak vagy a rémhírterjesztőknek, és ezért nem oltatja be magát, előbb vagy utóbb el fogja kapni a vírust.