Most hétvégén - tehát a jövő heti nagy, tömeges akció előtt - sincs megállás. Pfizerral, Modernával és Szputnyikkal is oltanak. Hallhatták már, hogy közeledik a 3,6 millióhoz a beoltottak száma, talán mostanra már meg is haladtuk. És a második oltásoknál is túl volt egy fontos mérföldkő, a ma reggeli adat szerint már több mint másfél millióan kapták meg a második dózist. Oltási-körkép az országból!