Miért csinálják? Rendőrök táncolnak a főváros legszebb pontjain

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság közlekedésrendészeti főosztálya mutatta be a zsaruk közösségi oldalán azt a videót, amitől most mindenkinek jobb kedve lesz.



Mint ismert, ma van a Szent György napja, ami a rendőrség napja Magyarországon.

„Ebből az alkalomból fogadjátok szeretettel a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának videóját, amibe beletettük lelkünket-szívünket! Igen, bévés kollégáink után mi is csatlakoztunk a Jerusalema táncos kihívásához, amely dal a dél-afrikai Master KG és Nomcembo szerzeménye. Ezzel a videóval szeretnénk megmutatni nektek azt az egységet, összetartozást amit jelent nekünk a nagy kék családunk. A videóban a BRFK 52 hivatásos rendőre és rendőrségi alkalmazottja szerepel, akik munkaidő után szabadidejükben tanulták be a koreográfiát. A kihívásban résztvevő kollégákat pedig az egész rendőrség támogatta munkájukban, karöltve a rendőrség fotósaival, videósaival és informatikusaival. A helyszínek önmagukért beszélnek, Budapest a leges legszebb város a világon, és néhány magyar néptánc lépéssel belecsempésztük hagyományainkat is a produkcióba” – írták a BRFK Információs portál Facebook oldalán.

A Jerusalema kihívás nagyon népszerű az utóbbi egy évben a világon, különböző közösségek, baráti társaságok ezrei, milliói tanulták már meg a lépéseket, vagy csak táncoltak a dél-afrikai DJ számára. A Fenomenos do Semba tánccsoport tette igazán népszerűvé a zenét és onnan elindult már egy tánckihívás is. Ennek az üzenete, hogy ne felejtsünk el boldogok lenni még a legnehezebb helyzetben sem.

