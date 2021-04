Tavaszi kihajtás a Hortobágyon

A hagyományok szerint április 24., Szent György napja a tavasz kezdete, amikor a gazdák kihajthajták jószágaikat – hangzott el az M1 Ma délután adásában.

A Hortobágyon különös ünnep ez, ugyanis minden évben ezen a napon hagyományos kihajtási ünnepséget tartanak, azonban a járványveszély miatt ez idén elmarad. Ennek ellenére az állatokat a napokban kihajtják téli szállásukról, így 1100 anyaállat és 900 borjú róhatja majd a legelőket.

Kosina Péter, a Hortobágyi Nonprofit Kft. gulyása és számadója elmondta, az idei tél takarmány szempontjából nagyon jól telt, mivel minősége és mennyisége teljesen megfelelő.

Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondása szerint sokkal jobb az idei hozam mint várták. Tapasztalatai szerint a hideg ellenére szépen sarjad a fű, így remélik ez majd felhizlalja a borjakat, hogy kellő súllyal tudjanak a télbe menni. Annak ellenére, hogy ismét elmaradt a hagyományőrző ünnep, különleges ez az év a Hortobágyon.

„Egy régi tenyésztési programot indítottunk el, és bizony most születtek olyan borjak nem is kis létszámban, amik 40-50 évvel ezelőtt élt alapító bikáknak az utódai. Nyilván mélyhűtött szaporító anyag segítségével tudtuk ezt megtenni” – mondta az ügyvezető, aki reméli, minél hamarabb találkozhatnak majd a vendégek is a borjakkal, nem csak az objektíveken keresztül. Medgyesi Gergely Árpád úgy fogalmazott a puszta néma a látogatók nélkül.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

A címlapfotó illusztráció.