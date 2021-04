Mit szól hozzá, hogy Komáromi Zoltán háziorvos, a DK politikusa továbbra is oltásellenes kampányt folytat a rendelőjében?

Megosztás Tweet



Komáromi Zoltán, a DK politikusa oltásellenessége már az ATV műsorában is megmutatkozott. A műsorban elhangzottak szerint Gyurcsány Ferenc párttársa nem ért egyet azzal, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség. E logika szerint a betegség jobb egyes vakcináknál. Elképesztő és elkeserítő az érvelése, hiszen Komáromi Zoltán praktizáló háziorvos.

Komáromi az ATV-ben azt mondta, hogy „kutyaszorítóban érzi magát”. Na, nem azért, mert háziorvosként használja a szakemberek által biztonságosnak és hatékonynak ítélt, több országban, több millió emberen alkalmazott kínai vakcinát, miközben pártja folyamatosan hergel a Sinopharm oltása ellen.

Hanem azért, mert az oltóanyag dobozában kínai nyelvű használati utasítás van, ezért (szerinte) nem tudja megfelelően tájékoztatni a pácienseit az oltás előtt. Holott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján február 19. óta olvasható az orvosoknak szóló alkalmazási előírás, illetve a pácienseknek a betegtájékoztató is – magyar nyelven.

Majd Komáromi Zoltán egy áprilisi ATV-szereplése során újabb oltásellenes kirohanást produkált, ahol még egy zavaros összeesküvés-elméletbe is belebonyolódott, de végül saját magát hazudtolta meg. Kiderült az is, hogy hiába próbálja meg elbizonytalanítani a pácienseit, végül minden kínai és orosz oltóanyag elfogy – vagyis az emberek egyáltalán nem hisznek Gyurcsányék oltásellenes hergelésének.

Ezek mellett az orosz Szputnyik V vakcina ellen is felszólalt a DK politikusa, ám erről az oltásról a The Lancet brit orvosi szaklap februári cikkében olvashattunk a vakcina harmadik fázisú klinikai tesztelése után készült tanulmányról, melyben megállapították, hogy a Szputnyik V vakcina 91,6 százalékos hatékonyságú védelmet nyújt a beoltottaknak, és a 60 év felettiek esetében is biztonságos.

