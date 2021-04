Merkel is beadta a derekát, Németország 30 milliót vásárol az orosz vakcinából

A beszámolók szerint a beszerzésről Michael Kretschmer szászországi tartományi kormányfő tájékoztatott Moszkvában, miután tárgyalt Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel.

Elmondta, hogy a tervezett menetrend szerint júniusban, júliusban és augusztusban egyaránt tízmillió adagot vásárolnak.

Kiemelte, hogy az EU gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazási engedélyével lehet megteremteni a bizalmat a Szputnyik V iránt. Nagy siker lenne, ha májusban befejeződne az engedélyeztetési eljárás – tette hozzá Michael Kretschmer.

A szászországi tartományi miniszterelnök elmondta, hogy éppen Moszkvában tárgyal egy küldöttség az EMA-tól, és Mihail Murasko biztosította őt arról, hogy az orosz részről elkötelezettek az EU-s engedély megszerzése mellett – számolt be a sajtótájékoztatóról az ARD német országos köztelevízió hírportálján.

Angela Merkel kancellár januárban bejelentette, hogy a vakcinákért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) révén segítik elő a folyamatot. Az intézet az úgynevezett raportőri feladatokat látja el. Ez azt jelenti, hogy német vezetéssel elemzik és értékelik a Szputnyik V-ről az EMA-hoz benyújtott adatokat.

Reuters: Germany wants to buy up to 30 million doses of #SputnikV vaccinehttps://t.co/NGkUyCVLwr

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 22, 2021