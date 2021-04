Hatalmas szemétszigetekektől tisztíották meg a Tiszát – VIDEÓ!

Megosztás Tweet



Hatodik alkalommal dolgozott a különleges, hazai fejlesztésű géplánc Vásárosnaménynál, mert már az év elején nagy mennyiségű hulladék szennyezte a folyóinkat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a PET Kupa csapatának közös erőfeszítése nyomán a Román és Ukrán területekről érkező szemétszigetektől sikerült megtisztítani a Felső-Tiszát.

„Világszinten is egyedülálló az, ami Vásárosnaménynál működik. Az, hogy egy országban teljes vagy majdnem teljes mederzárat megvalósítanak, és utána az úszóhulladék körülbelül 90-95 százalékát le tudják szűrni, ez nem annyira gyakori. Néhány ázsiai országban van hasonló kezdeményezés, de az külföldi erőből, külföldi támogatásból történik” – fogalmazott Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu és Pet Kupa társalapítója az M1 Kék bolygó című műsorában.

„Tulajdonképpen a hídnál elhaladó hulladékmennyiségnek közel a kétharmadát sikerült kiemelnie a vízügy hulladékos gépláncának, és utána a csomagolási hulladékoknak a nagy részét átválogatták a PET Kupa önkéntesei, hulladékkezelő csoportja” – mondta Hankó Gergely, a Pet Kupa projektvezetője.

Összesen 21 tonnányi hulladékot gyűjtöttek össze, ebből 7,1 tonnányi újrahasznosítható. Több mint 300 ezer PET-palackot emeltek ki a vízből. A Tisza hulladékszennyezése súlyos környezetvédelmi probléma.

Ennek a felszámolására jött létre a PET Kupa elnevezésű nonprofit, civil kezdeményezés, amely egész évben rendezvényeket, hónapokon átívelő hulladékszedési akciót, csapatépítő tréningeket, kiállításokat és szakmai egyeztetéseket szervez.

A hasznosítható hulladékok közül a legáltalánosabbak a különböző műanyagfajták, legyen az polietilén, polipropilén vagy polietilén-tereftalát. Emellett még a fémhulladékokat és az üveghulladékokat gyűjtjük külön. A veszélyes hulladékokat, a lámpaégőket és a nehezen hasznosítható műanyagokat is külön válogatjuk, mert ezek környezeti terhelése megfelelő kezeléssel csökkenthető, illetve egy részüket még tovább is lehet hasznosítani – tette hozzá Hankó Gergely.

A PET Kupa csapata folyamatosan keresi azokat a partnereket, amelyek hajlandók nyitni az újrahasznosított termékek irányába. Persze maguk is évek óta foglalkoznak azzal, hogyan adhatnak új életet az egyszer már kidobott műanyagnak.

A Pet Kupa projektvezetője elmondta, hogy a PET-palackok visszakerülnek a gazdasági körforgásba. Ugyan még nem jutottunk el olyan magas szintű innovációig, hogy saját termékekben gondolkodjunk, viszont a tusfürdős és egyéb élelmiszer-csomagolások, flakonok esetében, legyenek azok polietilén, polipropilén csomagolások, már saját termékeket is előállítunk, például lebegő kikötőt, karabinert vagy tollat, és majd egy csomó egyéb érdekességgel is szolgálunk, amikor műanyag-hasznosító műhelyünk is útjára indul.

A MÜMÜ egy mobil plasztikhasznosító műhely, ami tulajdonképpen egy átalakított, könnyen mozgatható, bárhová áthelyezhető tengeri konténer.

Ebben elfér egy darálógép, egy injektor, és itt szeretnénk bemutatni azt, hogy a folyami hulladékokat, illetve akár a háztartásban keletkező műanyag hulladékokat, hogyha jó helyre tesszük, akkor mi az, ami készülhet belőle egy hasznosítási folyamat végén.

Szeretnénk iskolákhoz, illetve rendezvényekre kitelepülni, és itt bemutatni azt, hogy egy hulladék műanyag csomagolóanyagból hogyan tudunk percek alatt hasznos terméket készíteni

– magyarázta Hankó Gergely.

„Szeretnénk egy kifejezetten hajós külsőt kölcsönözni ennek a műhelynek. Ez a koncepció majd részét képezi az úszó kiállításunknak, ami egy Interreg-pályázat keretében beutazza majd a Dunát és a Tiszát, illetve reméljük, hogy a vírushelyzettől függően, de május végével már elindulhat és helyszínekre is kitelepülhet a szárazföldi változata, a MÜMÜ-konténer” – tette hozzá.

Évente több mint tízezer tonna hulladékkal szennyeződnek el folyóink és kiemelt természeti értékeink, az ártéri erdők. Ezért is fontos a PET Kupa, a hulladékból összeszedett flakonokból épített vízi járművek rangadója, amelyből hármat is rendeznek majd az idén.





Címlapfotó: M1