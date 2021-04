A kapcsolati erőszak nem magánügy, az áldozatoknak van kitől segítséget kérniük

Megosztás Tweet



A kapcsolati erőszak nem magánügy, meg kell üzeni azoknak az embereknek, akiket otthon, a családjukban vagy a kapcsolatukban erőszak ér, hogy van segítség, van kire számítaniuk – mondta el a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön, a Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése projekt online zárókonferenciájára küldött videójában.

Novák Katalin hangsúlyozta: minél több segítséget szeretnének nyújtani a kapcsolati erőszak áldozatainak, ezért is fordítanak a célra több forrást, és ezért is bővítik folyamatosan az ellátórendszert.

Ugyanakkor nemcsak azokra a szakemberekre van szükség, akik a nehéz helyzetben segítséget tudnak nyújtani, hanem azokra is, akik a munkájuk során kapcsolati erőszak áldozataival találkozhatnak, és fel is tudják ismerni az erre utaló jeleket – mutatott rá.

Novák Katalin fontosnak nevezte, hogy például

a pedagógusok, rendőrök vagy a bírók is kapjanak olyan képzést, felvilágosítást, amely megtanítja nekik: milyen jelekre kell odafigyelni, hogy segítséget tudjanak nyújtani.

Ma már sok ilyen tanár és igazságszolgáltatásban dolgozó van – mondta.

A tárca nélküli miniszter kitért arra is: most, a koronavírus-járvány idején, amikor nagyobb a bezártság és az összezártság, bővítették a kapacitásokat, és elindítottak a közelmúltban egy olyan lehetőséget, amelyek köszönhetően anonim módon akár chaten is tudnak jelezni a bajbajutottak.

Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője elmondta:

2017 óta a projekt forrásainak mintegy kétharmadát, mintegy 800 millió forintot fordítottak arra, hogy segítsék a kapcsolati erőszak áldozatait.

A többi között önkéntes szakembereket képeztek, kommunikációs kampányokat szerveztek, tanulmányozták a kifejezetten kockázatot képviselő – 16-29 év közötti – korosztály kommunikációs szokásait, számukra ki is fejlesztettek egy anonim chatszolgálatást – közölte.

A Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése elnevezésű projekt – mint az a honlapján olvasható – a kormány és az Európai Unió támogatásával valósult meg. Jelszava: Kapcsolj Egyből!

A projekt elemeinek megvalósulását a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) és az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) segítette.

A program célja a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítése, valamint a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása. További cél, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit és a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot – olvasható a kapcsoljegybol.hu oldalon.

A címlapfotó illusztráció.