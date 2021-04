A 21. századi globális problémák nem állnak meg az országhatároknál

Megosztás Tweet



A Hungary Helps tíz projektet támogat nyolc különböző országban, amelyekről fontos beszélni a Föld napja kapcsán is. Ezek között van például egy szenegáli kórház áramellátása megújuló energiaforrásokkal. A program a bolygót és a környezetet károsító folyamatok enyhítésével életlehetőséget biztosít a válságrégiókban a helyben maradáshoz és hozzájárul a migráció megfékezéséhez – fejtette ki Azbej Tristan, a programért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában.

Azbej Tristan, a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár szerint a Föld napja „egy nap a holnapért”, amikor arra hívjuk fel a figyelmet, amire az év minden egyes napján figyelnünk kellene.

A 21. század globális problémái közé tartozik a klímaváltozás, és a környezetvédelemmel a saját jövőnkért is teszünk, mert ezeket a globális problémákat nem állítják meg az országhatárok.

A Hungary Helps Magyarország nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programja, amelynek elsődleges célja az, hogy emberi életek mentsen, illetve, hogy a közösségek megmaradását, helyben maradását szolgálja.

Azbej Tristan hozzátette, hogy ehhez környezeti megfontolások is hozzájárulnak. „Afrika egyszerre a jövő kontinense, hiszen itt várható a legnagyobb népességrobbanás a következő évtizedekben, de azt is jelentheti, hogy több száz millió ember indul el Európa irányába, ha élhetetlenné válik vagy súlyosabb lesz a helyzet” – fogalmazott. Hiszen ezeket a területeket fegyveres konfliktusok, vallási üldöztetés, gazdasági válságok sora, sokszor a klímaváltozás, illetve a környezeti erőforrások kimerülése egyaránt érinti.

Erre irányul környezeti, illetve fenntarthatósági programjuk, amit a Szahara alatti területre összpontosítanak, mert ezt a területet érinti leginkább az elsivatagosodás, az életterek beszűkülése és a természeti erőforrások kimerülése. Ez az éhségövezetnek is nevezett Száhel-övezet térsége.

A program azt szolgálja, hogy egy fenntartható mezőgazdasági gyakorlatot sajátítsanak el ezeken a területeken.

„A pánafrikai nagy föld ötlete húsz ország együttműködésében született meg és valósul meg. Az a lényege, hogy az egész kontinensen kelet–nyugat irányban szárazságtűrő vegetációt telepítsenek, a mezőgazdaságot fenntartható pályára állítsák. Ebbe csatlakozik be Magyarország. A nyugat-afrikai országban, Mauritániában több falunyi közösségben elsősorban a nők mezőgazdasági képzésével, fenntartható mezőgazdasági technológiákkal próbáljuk a jövőt biztosítani” – mondta az államtitkár.

Tíz projektjük keretében megújuló energiák segítségével látták el árammal a szenegáli kórházat, de a magyar szemorvos misszionárus, Hardi Richárd klinikáját is napelemekkel szerelték fel. Ez azért is fontos, mert az áramellátás hiányos vagy nincs is, a korábbi módszerek pedig nagyban hozzájárultak az áramszegénységhez, a helyi környezetszennyezéshez és az üvegházhatású gázok által a globális klímaváltozáshoz.

Tehát ha valami történik Afrikában, annak érezhető hatása lehet Magyarországon is.

„Ez az a nap, ami arra emlékeztet és figyelmeztet minket, hogy mindannyian az egész földgolyón felelősséggel tartozunk egymásért és egymás jövőjéért” – hangsúlyozta Azbej Tristan.



A címlapfotó illusztráció.